Des caméras de surveillance à Frontignan?

Des caméras de surveillance pourraient être installées dans le centre de Frontignan (Hérault) dans les prochains mois. Les commerçants le demandent avec insistance, le maire lance une étude.

Jusque là Pierre Bouldoire (PS), le maire de Frontignan, n'avait jamais été convaincu par l'intérêt de la vidéosurveillance. Récemment il vient de changer d'avis. Ou plutôt il demande à voir.

Suite à une vague de vandalisme lors d'une même nuit début mars, douze commerçants ont porté plainte, notamment pour effractions. Ils ont fait part de leur exaspération au maire qui a organisé une réunion au cours de laquelle il a fait quatre propositions pour lutter contre l'insécurité.

Des caméras pour rassurer et dissuader

La plus emblématique concerne l'installation de caméras de surveillance dans le centre de cette ville où vivent 23.000 personnes environ "pour rassurer et dissuader" selon la municipalité. Un secteur où la délinquance a augmenté de 8% alors qu'elle baisse sur la totalité de la commune précise Kelvine Gouvernayre, l'élue chargée du Commerce.

Une étude, confiée à un cabinet indépendant, devra dire si ces caméras sont nécessaires. Et si oui, où et combien ? Quels moyens humains sont nécessaires pour les exploiter. Cette étude va durer dix mois, elle coutera 30.000 euros et "si le résultat est probant, le déploiement se fera début 2018".

Ambiance délétère dans le centre ville

Beaucoup de commerçants sont pour. Ils dénoncent une ambiance délétère dans le cœur de ville. "Dans les communes autour de Frontignan où il y a des caméras, ça fait du bien" estime Jacky, boucher-charcutier dont le commerce a été pris pour cible pendant la nuit. Béa, buraliste est d'accord à 100%, d'autant que les patrouilles de police ont été "diminuées le soir". En revanche Robert, pharmacien à la retraite, est contre par principe car "on ne peut pas continuer à fouiller dans la vie des gens, même au nom de la sécurité".

Des caméras, mais pas seulement

En plus des caméras, le maire propose de réfléchir à une meilleure collaboration entre polices nationale et municipale pour faire plus de rondes à pied le soir dans le centre ville. Il souhaite aussi créer en juin prochain un observatoire citoyen de la tranquillité publique auquel seront associés les commerçants. Enfin, il veut instituer un rendez-vous trimestriel avec ces mêmes commerçants "pour faire le point". Prochaine rencontre : le 14 juin.