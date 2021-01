Des caméras de vidéoprotection bientôt installées à Vallet

Les chiffres de la gendarmerie communiqués par le maire de Vallet sont édifiants : "On est passé de 20 agressions en 2016 à Vallet à 33 recensées en 2018, explique Jérôme Marchais. Sur l'atteinte aux biens, comme les cambriolages, nous avions 114 plaintes déposées à la gendarmerie en 2016 et nous étions à 156 en 2018." Face à ce constat le maire a donc tranché avec son conseil municipal : une dizaine de caméras seront installées dans Vallet d'ici la fin 2021. "Nous avons 32 gendarmes pour l'ensemble du territoire de la commune, ajoute le maire Jérôme Marchais. La ville prend un peu d'importance puisque nous allons approcher les 10 000 habitants. Donc les agents ne peuvent pas être partout. Voilà pourquoi nous avons choisi de nous lancer dans un programme de vidéoprotection."

Il s'agira de vidéoprotection et pas de vidéosurveillance, c'est à dire que les images ne seront pas visionnées en direct mais stockées. Elles ne seront utilisées qu'en cas de besoin pour une enquête, sur demande de la gendarmerie ou du procureur.

Une mesure saluée

Dans le centre-ville de Vallet, les passants et commerçants sont quasi-tous favorables à l'installation des caméras. "Quand on finit tard, qu'on commence de bonne heure et qu'on se retrouve seul dans nos rues, ça peut rassurer", explique Caroline, une commerçante. "C'est une bonne mesure. Avec tout ce qui se passe... on n'est plus tranquille nulle part", assure une passante.

Ces caméras rassureront aussi Christelle qui tient une charcuterie. "C'est vrai qu'il y a de plus en plus de petites incivilités, témoigne-t-elle. Les pots de fleurs sont constamment défaits, on s'est fait voler des sapins de Noël devant le magasin. Le tabac s'est fait cambrioler je ne sais pas combien de fois." Mais certains au contraire s'interroge sur la mesure. "Ça demande réflexion tout de même, dit Mélanie qui fait les boutiques. D'être tout le temps surveillés, ça devient un peu lassant. Même si ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui pour ma part je suis mitigée."