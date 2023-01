Des caméras de vidéosurveillance installées à Cambo-les-Bains

C'est un projet qui crispe l'opposition municipale : Cambo-les-Bains vient d'installer des caméras de vidéosurveillance, 18 au total, dans les rues de la commune. Si toute la majorité a adopté la mesure, avec un investissement de près de 200.000 euros pour financer l'installation du dispositif, ça ne passe pas en revanche auprès de l'opposition. "Quand on écoute le maire, on pourrait croire que c'est dangereux de se promener la nuit à Cambo-les-Bains. Avec ce discours, on fait peur", tacle Amaia Beyrie, conseillère municipale d'opposition.

"Personne ne nie qu'il y a des problèmes d'incivilités à Cambo, mais que veut-on ? interroge l'élue. Est-ce qu'on veut se féliciter d'avoir pris l'image et réussir à punir, ou est-ce qu'on veut se féliciter d'avoir fait de la prévention, pour comprendre les dynamiques qui poussent les personnes à faire ça ?" Il faut voir "de quelle incivilité et sécurité on parle", estime l'élue d'opposition. Pour Amaia Beyrie, les fonds utilisés pour la vidéosurveillance auraient été plus utiles "pour créer des postes d'animateurs ou d'éducateurs".

Un fonctionnement incertain

La mairie, de son côté, justifie la mise en place de la vidéosurveillance par la nécessité d'améliorer la sécurité. Le premier édile, Christian Devèze, n'a pas répondu aux sollicitations de France Bleu Pays Basque, notamment sur l'efficacité du dispositif. L'opposition juge qu'il risque simplement de déplacer la délinquance et les incivilités dans d'autres lieux.

Cerise sur le gâteau, le fonctionnement même des caméras est pour l'heure mis en doute par une partie de l'opposition. C'est en effet la société Scopélec qui est chargée du service. Or, elle vient d'être placée en liquidation judiciaire , avec 150 salariés licenciés dont une trentaine sur le site de Saint-Pierre-d'Irube, au Pays basque.