Des caméras de vidéosurveillance seront expérimentées à Brest

Après d'intenses négociations, la ville de Brest et la préfecture du Finistère sont parvenues à un accord sur la question très sensible de la vidéoprotection. Face à l'insistance des autorités depuis plusieurs semaines, la municipalité n'avait plus guère le choix. Le maire (PS) François Cuillandre s'est donc résolu à expérimenter des caméras en centre-ville.

C'est le préfet du Finistère Philippe Mahé qui l'a annoncé ce mercredi, à quelques heures d'une nouvelle réunion dédiée à la sécurité dans l'hypercentre. Le sous-préfet de Brest doit recevoir le maire, le commissaire central mais aussi une délégation de commerçants, qui se plaignent d'une recrudescence de la délinquance.

Dès le début de l'année 2022, une dizaine de caméras seront donc installées à des points névralgiques, en particulier des lieux de trafic de stupéfiants. Ce dispositif inédit sera détaillé dans les prochaines semaines. Il sera au cœur de la convention de sécurité qui doit être signée courant novembre entre la municipalité et l'Etat.

Une position devenue intenable

Jusqu'ici, seule une poignée de sites brestois comme l'hôtel de ville ou les Ateliers des Capucins étaient équipés d'un système de vidéosurveillance. Le maire s'y était toujours refusé dans l'espace public, pour des raisons politiques voire philosophiques. "Dogmatiques", persifle l'opposition depuis des années. Sous la pression des autorités, la position municipale étaient devenue intenable, alors que de nombreuses villes tenues par la gauche ont franchi le pas depuis longtemps (dont Paris, Nantes ou Rennes).

Mais surtout, l'Etat estime avoir fait le maximum : 14 créations de postes de policiers cet été, et une sécurisation accrue du centre-ville depuis le 30 septembre pour répondre aux inquiétudes des commerçants. La mairie a donc été sommée de prendre à son tour ses responsabilités. Brest qui est depuis ce mardi la dernière grande ville sans police municipale.