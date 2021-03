Des caméras et de nouveaux camions dans le budget des pompiers de la Sarthe pour les deux ans à venir

27 millions d'euros pour les pompiers de la Sarthe pour les deux ans à venir. Le budget a été en partie présenté fin février. Cette somme va notamment servir à renouveler le matériel et à aménager de nouvelles casernes. Une plate-forme logistique et technique va également voir le jour au Mans. Les pompiers vont aussi bénéficier de caméras afin de mieux lutter contre les incendies. C'est ce que nous disait ce mardi matin, notre invité le colonel Yves Le Breton, directeur adjoint du Sdis.

Les pompiers de la Sarthe vont bénéficier cette année de seize caméras. Elles sont actuellement en train d'être installés sur l'ensemble du département et devrait commencer à être mises en service à partir du mois d'avril 2021.

Ces caméras sont installées et réglées sur des points en hauteur dans le département pour détecter les anomalies comme l'apparition de fumées. Un signal sera ensuite envoyé au centre opérationnel. Les opérateurs auront le visuel et pourront déclencher au plus vite une intervention.