Des caméras piéton nouvelle génération pour les policiers municipaux d'Abbeville

Pascal Demarthe, maire d'Abbeville et le préfet de la Somme, Etienne Stoskopf remettent les caméras aux policiers municipaux

Les policiers municipaux d'Abbeville toujours mieux équipés. Ils ont reçu ce mercredi neuf caméras piéton dernière génération pour remplacer les anciennes,. L'objectif est toujours le même, prévenir les incidents ou les dérapages, que ce soit ceux qui toucheraient les agents où les habitants contrôlés.

Estimant que le dispositif a fait ses preuves, la municipalité a donc décidé de l'améliorer et de remplacer les caméras devenues obsolètes. "Elles avaient des problèmes d'autonomie et la vision nocturne était très difficile", explique Fabrice Beauger, adjoint au maire, en charge de la sécurité et de la tranquillité publique.

Abbeville a investi 10 500 euros. "Dont 4 500 euros financés par l'Etat, dans le cadre du fond interministériel de prévention de la délinquance", rappelle le préfet de la Somme, Etienne Stoskopf, présent lors de cette remise des caméras aux agents.

