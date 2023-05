Des caméras piétons filment en direct les interventions de la police municipale à la Grande-Motte

Une nouvelle sorte de caméra piéton est en test à la Grande-Motte. C'est une première en France, la police municipale utilise depuis la mi-avril huit caméras qui filment en direct les interventions et transmettent la vidéo et le son instantanément au centre de surveillance urbain de la commune.

Elles vont remplacer celles qui sont utilisées actuellement qui permettaient d'enregistrer la vidéo et le son, sans retransmission. Il fallait revenir au bureau de police pour importer et visionner les images. L'utilisation de cette technologie est permise par décret d'application de la loi sécurité globale daté de novembre 2022.

La vidéo et le son sont de suite retransmis au centre de surveillance urbain de la Grande-Motte. © Radio France - Morgane Guiomard

Envoyer des renforts si besoin

Ces caméras sont implantées dans un petit boitier noir placé sur la poitrine de l'agent de police. Lorsqu'une intervention dégénère, il doit prévenir qu'il commence à filmer puis appuyer sur un petit bouton. Lorsque l'appareil bipe, la vidéo et le son sont retransmis dans les six secondes qui suivent au centre de surveillance urbain. La caméra ajoute les 30 secondes qui précèdent le déclenchement de la vidéo.

Jean-Michel Weiss, responsable de la police municipale de la Grande-Motte. © Radio France - Morgane Guiomard

Le policier derrière l'écran décide donc d'envoyer, ou non, des renforts. "C'est un outil qui nous permet de nous sécuriser dans nos interventions. Le policier, lorsqu'il fera face à une situation difficile, n'aura même plus besoin de prendre son téléphone ou sa radio pour demander des renforts. Il va renvoyer sur le poste de commandement la vidéo de la situation en instantané et les policiers qui sont là vont pouvoir juger si oui ou non il y a besoin de dépêcher d'autres patrouilles." explique Jean-Michel Weiss, responsable de la police municipal de la Grande-Motte.

Une technologie qui sera déployée au niveau national

L'acquisition de ces huit caméras représentent un coût total de 13 000 euros. Cette technologie développée par la société suédoise Axis est en test à la Grande-Motte jusqu'à la fin de l'année 2023. Des améliorations seront suggérées. Comme par exemple, intégrer un système de géolocalisation connecté aux 84 caméras de la ville. De sorte à ce qu'elles filment, elles aussi, l'intervention au moment où la caméra piéton est activée. Ces caméras piétons seront ensuite déployées à l'échelle nationale.

