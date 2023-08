Des caméras qui dérangent à Béziers, elles filment une salle de repos des chauffeurs de bus

De nombreuses voix s'élèvent chez les conducteurs du réseau de bus beeMob de l'agglomération de Béziers pour dénoncer l’installation de deux caméras de vidéosurveillance dans une salle réservée aux conducteurs dans le nouveau parking Charles de Gaulle. L’espace flambant neuf, installé derrière le commissariat de police, a été inauguré fin juin par l’agglomération.

Cette salle "de battement", comme l’explique le gestionnaire Vectalia, est équipée de distributeurs de boissons notamment. L’espace est aussi emprunté par les taxis Biterrois. Certains se disent étonnés d'apprendre qu'ils sont filmés à leur insu. Des conducteurs de bus du réseau Hérault Transports (ceux de la Région) s’y arrêtent occasionnellement, mais l’accord l’y autorisant n’a pas encore été signé. Toutes les déclarations préfectorales ont été effectuées par l’installateur, assure Vectalia (lire ci-dessous).

"Un moyen de pression managériale de la direction" pour la CGT

Jusqu'à ce mercredi, les salariés n’avaient pas été prévenus de cette installation de caméras. La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie.

"Ces caméras ont été installées en toute illégalité, sans aucune déclaration au préalable au personnel, déplore côté Julien Rader, secrétaire général de l'union locale CGT Béziers. Ces caméras sont un moyen de mettre encore une fois la pression sur le personnel. Éviter que les conducteurs discutent entre eux. Nous n’aurons pas de réponse au pire avant trois mois. J'ai l'impression que l'on s'assoit sur les lois. Les conducteurs de bus ne le vivent pas très bien."

Une tentative avortée en 2021

Vectalia avait déjà été épinglée par la CNIL, en mai 2021, après l’installation d‘une caméra dans une salle de repos au dépôt de bus. Un salarié, licencié aujourd’hui, l’avait dénoncée. La commission nationale de l'informatique et des libertés lui avait donné finalement raison. La caméra a depuis été retirée.

"J'espère que cette salle n'est pas équipée de micro. C'est une salle de repos contrairement à ce que vous dit la direction. Le personnel va s'y reposer. Le personnel aurait dû être alerté de cette installation. C'est une atteinte à leur vie privée, explique Perrine Rouanet, la représentante de la CGT au sein de Vectalia. Ce n’est pas croyable. Dans quel monde on vit. Nous attendons désormais un retour de la CNIL. Nous allons solliciter la direction et on aimerait bien savoir quel est son intérêt. Dans les bus, il y a des caméras. Pendant des mois, elles ont été utilisées par la direction pour fliquer les salariés."

"C’est du flicage, ni plus ni moins"

De nombreux salariés ne cachent pas leur colère comme Jessica (prénom d’emprunt), qui a souhaité que l’on modifie sa voix par crainte de représailles. "J'en ai discuté avec de nombreux conducteurs. Ils ne comprennent pas cette installation. On a l'impression d'être épié. C'est un endroit où on est censé pouvoir discuter de tout et de rien. D'ailleurs, le règlement intérieur stipule qu'il est interdit de parler de politique, de religion ou de tout autre sujet sensible avec des collègues lorsque nous sommes en pause, en battement commercial, sur la place Charles de Gaulle ou encore derrière la boutique ou dans la salle de pause au dépôt, si on est en tenue de travail, et pendant nos heures de travail. Certains sujets de conversation sont interdits, c'est une atteinte à la vie privée."

"Une salle de repos, c'est un endroit privé ou personnel" - Jessica, conductrice de bus à Béziers

"Nous ne savons pas si les caméras, filment en temps réel, enregistrent, si nous sommes écoutés, poursuit Jessica. Nous n'avons reçu aucune note d’information. Quand nous avons des discussions privées, nous ne restons pas dans la salle. Nous sortons car nous avons l'impression de ne pas pouvoir nous exprimer librement. Nous avons toujours cette sensation d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui nous épie. Même au dépôt nous faisons attention à ce que l'on dit. C’est pour cette raison que nous allons discuter sur le parking."

Martine n'a pas souhaité, elle aussi, qu’on l’identifie pour les mêmes raisons. "Le climat est très tendu. La pression est si importante au sein de l'entreprise que je n'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Je n'ai pas envie qu'il y ait des représailles. Vous savez de nombreux collègues ont entamé des recherches pour travailler ailleurs car ils n'en peuvent plus."

"Ces caméras sont une intrusion dans notre vie privée. On se sent épié du matin au soir," regrette Martine. "On ne peut pas bouger sans qu’on ait cette impression d’être surveillé. Même dans les bus. Pour notre sécurité ils nous disent. Mais vous savez, des conducteurs ont été convoqués par la direction car leur comportement déplaisait. Certains ont été convoqués, rappelés à l'ordre, d’autres avertis."

"Je vais travailler tous les jours la boule au ventre, conclut Martine. Je ne sais jamais ce qui va m’arriver. Cette répression au quotidien met en danger notre manière de conduire."

Les conducteurs de bus de l'agglomération de Béziers ne sont pas les seuls utiliser cette salle. Les chauffeurs de Taxis de Béziers aussi, comme nous le confirment certains d’entre eux.

Pour la direction de Vectalia, "c'est un endroit privé accueillant du public, nous sommes en règle"

Les déclarations à la CNIL et à la préfecture de l'Hérault auraient été réalisées pour l’installation de ces deux caméras de vidéosurveillance, d'après Vectalia. "Nous sommes un établissement recevant du public. Les conducteurs de bus, les chauffeurs d'Hérault Transport, les Blablacar", assurent Richard Baldacchino, le directeur de Vectalia Béziers.

"Les caméras ne voient pas les conducteurs. Les images sont floutées. Elles sont installées pour la sécurité du lieu et des distributeurs, argumente Richard Baldacchino. Une autre caméra était installée à l'arrière car il y a les coffres. Il n'y en a pas d'autres. Seule la police peut utiliser les caméras en cas de vandalisme. Nous avons autre chose à faire que de fliquer le personnel. Vous savez, aucun conducteur n'est venu parler de ces caméras. Le parking a été livré avec du retard fin juin. C'est allé très vite. Alors nous avons sans doute oublié de communiquer auprès des équipes. Mais nous allons le faire de ce pas. Mais vous savez, c'est affiché de partout qu'il y a des caméras ici."

Le personnel n'avait en effet pas été informé au préalable de l'installation de ces caméras. Suite à notre intervention, une note a été remise ce mercredi par la direction à l'ensemble des salariés.

Note d'information Vectalia sur les caméras de vidéosurveillance © Radio France - Stéfane Pocher

Ce que dit la CNIL

"Les caméras de surveillance sont aujourd’hui largement utilisées sur les lieux de travail. Si ces outils sont légitimes pour assurer la sécurité des biens et des personnes, ils ne peuvent pas conduire à placer les employés sous surveillance constante et permanente" précise la CNI L. Les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies de circulation. Elles peuvent aussi filmer les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés.

Les caméras ne doivent pas non plus filmer les zones de pause ou de repos des employés, ni les toilettes. Si des dégradations sont commises sur les distributeurs alimentaires par exemple, les caméras ne doivent filmer que les distributeurs et pas toute la pièce. Vectalia assure que c'est le cas.

La possibilité de regarder les images sur tablette ou téléphone ne doit pas conduire à surveiller les employés pour leur faire des remarques sur la qualité du travail. L’accès à distance doit être sécurisé (mot de passe robuste, connexion https, etc). Enfin, l’enregistrement du son, en plus des images, est réservé à des situations particulières et ne doit pouvoir être déclenché qu’à l’initiative d’un employé en cas d’événement le justifiant (en cas d’agression par exemple).

L'inspection du travail donne raison à un salarié contrôleur

Cette dénonciation de caméras intervient dans un climat tendu au sein de l'entreprise en raison de l'approche de nouvelles élections professionnelles. L'UNSA, syndicat majoritaire, serait en perte de vitesse au niveau de ses adhérents.

Récemment, la CGT s'est activement mobilisée contre le licenciement d'un contrôleur de bus. L'inspection du travail a donné raison au salarié. Il a réintroduit l'entreprise ce lundi 21 août après avoir été mis à pied. Les arguments avancés n'ont pas été retenus.

