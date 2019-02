Des caméras thermiques pour aider les sauveteurs en mer de la Manche

Par Jacqueline Fardel, France Bleu Cotentin et France Bleu

La SNSM de la Manche s'équipe d'un nouvel outil : des caméras thermiques, de type FLIR ( forward looking infrared -détection frontale infrarouge ) Un vrai plus pour les recherches de naufragés et la visibilité en mer notamment la nuit