Des camions de pompiers dernière génération dans les casernes de Côte-d'Or

Le week-end dernier, huit nouveaux fourgons avec des équipements à la pointe de la technologie sont arrivés au centre d’intervention du département. Les premiers sont en train d'être livrés aux casernes.

Fourgon 2.0. Les pompiers de Côte-d'Or vont profiter des nouvelles installations à disposition dans huit nouveaux camions, des fourgons d'incendie pompe tonne. Ils sont arrivés lundi dernier au service technique du SDIS de Côte-d'Or située 21, rue Quignard à Dijon, et c'est ce même service qui les a financés.

Un camion par caserne

Le premier à être livré est celui destiné à la caserne de Pouilly-en-Auxois lundi. Mardi matin, un autre rejoindra le parking de la caserne de Dijon Nord. Les six autres seront livrés progressivement jusqu'au 15 mars dans les centres de Beaune, Seurre, Semur-en-Auxois, Montbard, Genlis et Is-sur-Tille.

La nouveauté sur ces engins, ce sont les pompes d'incendie plus efficaces puisqu'elles fonctionnent avec des régimes moteurs, inférieurs à ceux utilisés avant. Du coup, cela permet d'économiser du carburant et donc de faire des économies. Le véhicule a une capacité en eau de trois mille litres à l'intérieur et un réservoir de 200 litres d'émulseur, un additif à l'eau pour faire de la mousse et éteindre les voitures en feu.

Autre nouveauté : les cabines pour les places arrières sont plus spacieuses, avec un meilleur confort d'assises qui permet aux pompiers de s'équiper dans le véhicule plus facilement. A l'extérieur, le balisage rétro réfléchissant est plus voyant. Il y a aussi un amas d'éclairage en autonomie à led pour éclairer les zones en cas d'intervention nocturne.

Financés par le SDIS

En tout, ces équipements ont coûté au SDIS de Côte-d'Or deux millions d'euros, soit 250 000 euros le fourgon. Mais cet achat a pour but de faire des économies. Il permet de renouveler les fourgons qui ont plus de 25 ans d'âge dans le département. Au total, la flotte du SDIS 21 est composée de 350 véhicules roulant.

Les huit véhicules neufs rejoignent les centres les plus sollicités. "C'est valorisant et motivant pour les équipes", explique le capitaine André François, responsable du service technique du SDIS 21. Ce nouveau camion est en plus aussi facile à conduire qu'une voiture de particulier.

Des pompiers formés à leur utilisation

Avant d'être envoyés dans les casernes lundi, les camions ont été préparés. Tout le matériel y a été mis à l'intérieur : les tuyaux, les appareils respiratoires, les pelles et pioches.

Mais pour utiliser ces nouveaux engins, les sapeurs-pompiers des centres de secours concernés ont été formés la semaine dernière. Ils formeront ensuite, à leur tour, leurs collègues.