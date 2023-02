Des camions de vivres, des collectes de sang : Lactalis au secours de ses employés en Turquie

Deux salariés du groupe Lactalis en Turquie sont morts dans le terrifiant tremblement de terre qui a frappé le pays lundi 6 février. L'industriel mayennais a plusieurs sites de production dont une laiterie, qui emploie 150 personnes, situé à Kahramanmaras, l'épicentre du séisme, une ville réduite malheureusement en poussière.

Les employés et leurs familles ont besoin d'aide et l'entreprise s'est très rapidement mobilisée pour leur apporter secours et réconfort explique Christophe Piednoël, responsable de la communication du groupe Lactalis : "on a trois camions qui sont partis de nos autres sites avec de la nourriture, des couvertures, des tentes. On a invité l'ensemble de nos collaborateurs à donner leur sang. Maintenant, nous allons tenter de loger nos salariés et leurs proches car les conditions climatiques sont très difficiles. On est en entrain de créer un village avec des containers équipés et transformés en logements".

L'usine de Kahramanmaras a subi d'importants dégâts mais les bâtiments ont résisté précise Lactalis. Tous les autres sites du groupe en Turquie, eux, fonctionnent normalement. Le leader mondial du lait fait travailler 3.000 personnes dans le pays.

Le double séisme qui a touché lundi 6 février la Turquie et la Syrie a fait plus de 22.000 morts, selon un bilan toujours provisoire, dont 18.991 en Turquie.