Des camions frigorifiques comme chambres funéraires à Marseille

C'est une des conséquences de la forte propagation de l"épidémie de Covid-19 : les services de de réanimation sont au bord de la saturation et pour faire face au nombre croissant de décès quatre camions frigorifiques ont été loués à Marseille, ils sont positionnés devant les hôpitaux.

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, 1843 personnes sont décédées des suites du virus dans la région PACA, 341 dans les hôpitaux de Marseille et le nombre augmente chaque jour. Face à la saturation dans les services de réanimation, la crainte c'est aussi la saturation dans les chambres mortuaires. Par anticipation, l'AP-HM, a déjà loué quatre camions frigorifiques pour venir en renfort des chambres mortuaires. Deux sont positionnés prêts de la morgue de la Timone, un autre à l’hôpital nord. et un quatrième est prêt à intervenir en plus si besoin.

Un dispositif qui avait déjà été mis en place lors de la première vague. Pour l'instant ces camions n"ont pas encore servi, mais ça devrait malheureusement être le cas bientôt. Un lieu va être réquisitionné par la préfecture des Bouches du Rhône afin de pouvoir stocker les défunts. Mais où ? C'est l'une des questions qui sera abordée en réunion.. La préfecture, en concertation avec l'Agence Régionale de Santé, devrait décider rapidement.