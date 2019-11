Des campements de migrants évacués ce jeudi matin au nord-est de Paris et en Seine-Saint-Denis

Plus d'un millier de migrants sont en cours d'évacuation ce jeudi matin au nord-est de Paris et en Seine-Saint-Denis. Les forces de l'ordre procèdent, depuis 6h du matin, au démantèlement de camps installés porte de la Chapelle et avenue du Président Wilson.