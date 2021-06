Des camping-caristes sont déjà arrivés en Mayenne pour assister à l'étape du Tour de France

Le Tour de France en Mayenne, c'est imminent, il passe chez nous le 30 juin. Un contre-la-montre de 27 kilomètres entre Changé et Laval que vous irez peut-être voir. C'est déjà calé pour certains, des dizaines de camping-caristes sont déjà arrivés en Mayenne pour être sûr de voir les coureurs et de profiter de l'ambiance du Tour. Sur l'aire de Saint-Jean-sur-Mayenne par exemple, tout était complet le 28 juin.

Heureusement, Claude et Thérèse qui viennent de la Manche avaient réservé une place pour leur camping-car. "On est arrivés ici dans le week-end et on est bien placés, on aura juste à y aller à pied. On va faire des sandwich pour rester sur place car on veut voir la caravane et sinon, on risque de perdre notre place", explique ce passionné de cyclisme.

On suit toujours des étapes du Tour en camping-car

D'autres touristes installés sur cette aire viennent de l'Orne ou de la Sarthe, comme ce groupe d'amis, Martine, Joël, Roselyne et Jacky. Ils sont arrivés dès vendredi 25 juin. C'est une fine équipe à fond sur la Grande Boucle, en particulier Joël qui est le fan de cyclisme de la bande.

Claude et Thérèse suivent chaque année des épreuves du Tour de France en camping-car. © Radio France - Aurore Richard

"Je suis un ancien coureur cycliste sur route et je me suis reconverti au VTT donc je connais très bien le vélo. On suit des étapes du Tour tous les ans, on en a suivi une par exemple dans les Pyrénées. Là, avec une étape en Mayenne, j'étais obligé de venir et comme on sort du Covid, les spectateurs peuvent revenir sur le bord de la route et ça, c'est hyper agréable", reconnait ce Sarthois.

