Des candidats aux législatives signent la charte nationale handicap rédigée par une maman provençale

Dans un documentaire diffusé sur M6 le 24 novembre 2016, Gad Elmaleh avait déclaré "Un légume c'est un handicapé mental". Stéphanie Tissier, habitante du Puy-Sainte-Réparade, avait vivement réagi sur Facebook et elle lance la "charte nationale handicap". Elle était notre invitée ce mercredi matin.

France Bleu Provence : La blague malheureuse de Gad Elmaleh vous avait beaucoup choqué mais vous en avez tiré du positif. Vous avez rédigé la "charte nationale handicap" qui est signée ce mercredi par certains candidats aux législatives, dans la 14è circonscription des Bouches-du-Rhône. Cette signature, c'est une première victoire pour vous ?

Stéphanie Tissier : C'est quand même une reconnaissance, un engagement ! Je me bats pour que cette charte soit apolitique et justement, elle est signé par des candidats de différents bords politiques.

FBP : Vous même, vous êtes maman d'une fille de 11 ans polyhandicapée. Dans cette charte, vous proposez 11 piliers pour mieux prendre en charge le handicap en France. Par exemple vous dites que les médecins ne sont pas assez formés pour annoncer aux parents que leur enfant est handicapé.

ST : Oui, ils ne sont pas plus préparés que ça à faire des annonces aussi brutales. Il faudrait effectivement que les médecins soient mieux formés et soutenus. C'est pour cela que je préconise la généralisation de patients experts et de parents experts qui pourraient être aux côtés des équipes médicales : c'est rassurant de se faire conseiller par des personnes qui ont vécu la même chose que vous.

FBP : Et après l'annonce forcément douloureuse, les parents d'enfants handicapés se sentent abandonnés !

ST : Ils se prennent un énorme missile en pleine tête. Une fois que l'annonce est tombée, il n'y a plus personne, on vous laisse comme ça seuls dans la nature avec votre souffrance. Et on se demande comment on va faire avec cet enfant.

FBP : Vous dites aussi que les démarches administratives sont titanesques et qu'il faudrait une assistance juridique pour les familles.

ST : Un dossier MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) c'est plus de 10 pages, même les médecins ne savent pas toujours comment le remplir ! Là aussi ils ne sont pas formés pour cela et ils n'ont pas forcément le temps. Et pour la moindre demande complémentaire, on doit à nouveau remplir un dossier !

FBP : Il y a quand même eu une amélioration ces derniers temps.

ST : Oui, maintenant le certificat médical est valable 6 mois, ce qui nous évite de retourner voir le médecin pour remplir un nouveau dossier médical.

FBP : Autre gros problème : l'un des parents est obligé d'arrêter le travail.

ST : C'est une double, triple ou quadruple peine. Quand la maman ou le papa doit arrêter de travailler, les revenus de la famille diminuent. Mais dans le même temps, leurs dépenses augmentent. Quelque soit le handicap, les coûts des traitements thérapeutiques ne sont souvent pas pris en charge : les psychomotriciens, les ergothérapeutes, par exemple.

FBP : Il faudrait que les parents d'enfants handicapés reçoivent une aide financière ?

ST : Bien sûr, et surtout il faudrait qu'ils aient le statut d'aidants... qui en fait est un non-statut. Ce qui je dis est un peu cruel mais nous ne sommes rien pour la société : les parents aidants n'ont pas droit à la sécurité sociale, ni au chômage, ni à la retraite. Et que se passe t'il si notre conjoint(e) décède ou part parce qu'il (elle) ne supporte plus le handicap de son enfant ? Là-aussi, je fais des propositions concrètes dans la charte nationale handicap. J'espère maintenant qu'elle sera examinée au plus haut niveau de l'Etat.

www.chartenationalehandicap.com