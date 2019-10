Des cars à la place des trains en gare d'Amiens pour la Toussaint

La SNCF lance d'importants travaux de modernisation du réseau à partir de ce vendredi 1er novembre et jusqu'à dimanche. Opération qui sera ensuite répétée sur trois weekends et qui oblige à couper la circulation des trains.

Amiens, France

Huit aiguillages, huit sections de rails qui permettent aux trains de changer de voies vont être remplacés par la SNCF. Un chantier colossal séquencé sur quatre weekends. Les travaux en gare d'Amiens débuteront le weekend de la Toussaint, à partir de ce vendredi 1er novembre jusqu'à dimanche. Ils reprendront du 9 au 11 novembre, du 16 au 17 novembre et du 7 au 8 décembre.

Des cars de substitution pour rejoindre Paris, Lille, Saint-Quentin et Compiègne

Ces travaux réalisés juste à la sortie de la gare d'Amiens n'auront aucun impact sur les trains en direction de l'ouest, vers Rouen ou Abbeville. Les lignes modifiées sont celles vers Paris, Lille, Compiègne et Saint-Quentin. Des cars de substitution vont être mis en place par la SNCF : la gare routière restera donc exceptionnellement ouverte jusqu'au dimanche 3 novembre.

Des cars de substitution assureront les liaisons vers Paris, Lille, Compiègne et Saint Quentin

Pour rejoindre Lille par exemple, des cars de substitution sont prévus entre Amiens et Arras où, à partir de là, un train assurera la fin du voyage. Même organisation entre Amiens et Paris, des navettes Amétis rejoindront la gare de Longueau . Pour aller à Compiègne, le train vous attendra à Montdidier. Le voyage jusqu’à St Quentin se fera lui entièrement en car.

Les liaisons seront forcément moins nombreuses qu'un weekend traditionnel insiste la SNCF qui encourage les voyageurs à réduire leurs déplacements.

Pas de train entre Amiens et Paris entre le 9 et 11 novembre

Le weekend le plus compliqué sera sans aucun doute celui du 9, 10 et 11 novembre prévient la SNCF. Les travaux reprendront en gare d'Amiens et ils seront doublés avec ceux de Creil. Oubliez l'idée d'un train ou d'un car entre Amiens et Paris. Il vous faudra faire un détour par la Haute-Normandie. La SNCF double ses liaisons vers Rouen pour permettre aux voyageurs de rallier ensuite la capitale