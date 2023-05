Des cars scolaires normands envoyés en Ukraine

Le drapeau normand floqué sur le capot avant, ces quatorze cars Nomad sont prêts à partir ! Ils quitteront ce mardi à 14h le dépôt Kéolis de Mondeville acheminés par des conducteurs roumains et qui une fois à la frontière ukrainienne seront pris pris en charge par l'Union Européenne pour être livrés dans le Sud-Est du pays, dans la région de Dnipro.

Ces cars utilisés pour les transports scolaires en Normandie devaient être réformés, arrivés à leur limite de kilomètres ! © Radio France - Elodie Touchais

Entre 500 et 600 000 kilomètres au compteur de ces cars offerts par la région Normandie

L'heure de la retraite avait sonné pour ces cars Nomad, atteints par la limite d'âge ... et de kilomètres. Les compteurs de tous ces véhicules affichent en moyenne entre 500 et 600 000 kilomètres mais "ils peuvent encore rouler et facilement faire un million de kilomètres" assure Maryline Lemonnier, la directrice Kéolis pour le secteur Ouest Normandie qui se félicite de voir ces cars partir pour l'Ukraine plutôt que d'être réformés et vendus au pays de l'Est.

Mais là, c'est une demande même de l'Ukraine reprend le président de la région Normandie, Hervé Morin en contact avec le gouverneur de Dnipro qui souhaite "avoir des moyens de transport" et qui a donc décidé de leur faire ce cadeau d'une valeur estimée à près de 280 000 euros.

Des cars entièrement remis à neuf

Mais "cars réformés" ne veut pas dire "à moitié pourris" précise Hervé Morin. Les quatorze véhicules ( treize offerts par la région et un par la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge) ont été entièrement révisés par les 25 membres de l'atelier de maintenance du dépôt Kéolis de Mondeville. Ils y ont passé plus de 400 heures explique le chef d'atelier Patrick Cousin.

L'atelier de maintenance du dépôt Kéolis de Mondeville a passé plus de 400 heure a révisé et réparé ces 14 cars © Radio France - Elodie Touchais

Tout a été vérifié et réparé si besoin : "on a refait la carrosserie, on a revu la partie mécanique des véhicules en sécurisant les pièces plus faiblardes, durites et plaquettes de frein. On a aussi changé tous les pneus !". Une cure de jouvence entamée dès le mois d'avril et qui permet d'envoyer des véhicules tout neuf en Ukraine. Autre avantage et pas des moindre en temps de guerre : ces cars sont faciles à réparer puisque " il n'y a pas beaucoup d'électronique dedans. Que du mécanique : c'est rapide à réparer" assure Patrick Cousin.

Une aide pour l'Ukraine qui fait la fierté des équipes de Kéolis

Bruno Marie est sellier-garnisseur, il refait les sièges abîmés ou vandalisés dans les cars Kéolis. Une "passion" dit-il qui l'a encore poussé à faire au mieux, à vérifier les 52 sièges de chacun des cars offerts à l'Ukraine.

Bruno Marie est sellier-garnisseur chez Kéolis. Il a vérifié et refait tous les sièges des cars destinés à l'Ukraine. © Radio France - Elodie Touchais

"Dans ma famille mon grand-père me parlait toujours de la seconde guerre mondiale". Une période de l'histoire, de notre histoire auquel ce normand reste toujours très attaché alors forcément dit-il "on se met à la place de ces gens-là, il faut être là". Bruno Marie très ému du travail accompli et de voir ces cars sur le point de partir : "c'est comme cela qu'on avance, ce n'est pas tout seul !"

Après ces cars offerts à l'Ukraine, les entreprises normandes pourraient aussi s'investir dans la reconstruction du pays. Un voyage avec la région est déjà programmé au mois de septembre.