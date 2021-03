Des cartes à blagues semées dans le centre de Montpellier pour vous faire sourire le 1er avril

En ce 1er avril, la chasse aux blagues est ouverte à Montpellier. Dès sept heures, près de 500 cartes vont être accrochées dans le centre-ville, sur les arbres, aux fenêtres, sur les vitrines de commerçants. Cartes contenant blagues, mais aussi défis ou devinettes… Une idée du magazine Let’s Motiv Méditerrannée, mensuel culturel gratuit, pour fêter cette journée avec un peu de légèreté.

Un brin d'humour

"Je crois qu'on est dans une période où l'on a besoin d'humour, explique Laurent Roy directeur de la publication. On est tous un peu enfermés, on a besoin de sortir, de profiter du soleil. Les cartes vont donc être accrochées un peu partout dans l'Ecusson à la vue de tout le monde. Elles contiennent pour la plupart une blague très simple, type Toto, juste pour vous faire sourire deux minutes."

Il y aura une autre catégorie de cartes, complètement vierges, pour que vous puissiez écrire votre propre blague. "Et si vous voulez ensuite vous prendre en photo et la publier sur les réseaux sociaux du magazine. On acceptera tout, du moment que ça reste correct. Le but c'est aussi de redécouvrir les monuments de Montpellier, toues ces choses sur lesquelles on a l'habitude de passer sans s'arrêter".

Avis aux lecteurs

Pour Let's Motiv, l'opération est aussi un moyen de se rappeler au bon souvenir de ses lecteurs (25.000 numéros par mois). Durement touché par la crise sanitaire, il sort ce 1er avril son premier numéro depuis des mois. D'ordinaire, il organise le lundi de Pâques une grande chasse aux œufs dans le centre ville, qui a rassemblé 10.000 participants en 2019. Annulée l'an dernier et cette année aussi.