Marseille, France

C'est un classique des tourniquets depuis des décennies : des femmes plus ou moins dénudées dans des poses plus ou moins suggestives sur fond de monuments historiques, de plages ou de vues aériennes de cités balnéaires. "C'est un cliché, c'est kitch, c'est rigolo, sans plus", s'amuse François. "Pas de quoi crier au scandale, pour Aurélie. C'est pour envoyer à des copains célibataires, et puis ces femmes sont plutôt belles". Même avis pour Jeannine : "Elles sont jolies, si elles étaient humiliées sur les photos, ce serait dégradant, mais là c'est une image positive du corps de la femme."

Un avis que ne partagent pas les militantes de l'association Femmes Solidaires qui veut faire cesser l'édition et la ventes de ce type de cartes postales d'un goût souvent douteux à en juger certains commentaires : "Vacances épuisantes, l'après-midi on pointe, le soir on tire", affiche une carte postale montrant les fesses d'une joueuse de pétanque.

Le stéréotype de la femme objet ?

"Ces cartes postales ont parfois un caractère pornographique, elles concourent à la culture du viol qui impose une image dégradante des femmes et participent à légitimer et banaliser les violences faites aux femmes", affirme l'association.

Ce stéréotype de la femme objet serait toutefois, selon certains éditeur, en forte baisse et représenterait un pourcentage des ventes de plus en plus restreint.