Des cartes postales pour voyager en poésie grâce au projet de la MJC Montchapet à Dijon

Voyagez grâce à une carte postale ! C'est ce que propose l'équipe de la MJC Montchapet à Dijon. Après le confinement, l'équipe a eu envie de proposer des missives à destinations des personnes isolées dans ce grand quartier dijonnais. Des messages poétiques, des photos de lieux insolites découverts au gré des balades pendant le temps du confinement pour certains. Un travail artistique mais aussi créatif proposé à celles et ceux qui côtoient la MJC explique Pauline Lasson, chargé du projet culturel à la MJC. "Ce sont des instantanés poétiques du quartier, qui ont été produits lors d'ateliers d'écriture à la MJC mais aussi dans des endroits très différents du quartier.

Des missives intimes ou loufoques pour raconter le quartier

Le résultat c'est une série de jolies cartes postales sérigraphiées remises en différents lieux. Vendredi c'est aux résidents de l'EPHAD La Providence sur les hauteurs du quartier, à Talant que ces missives ont été remises. Et cela a réveillé de nombreux souvenirs.

"Ça nous fait plaisir, on voit que quelqu'un a pensé à nous", confie cette résidente ravie d'avoir reçu un courrier. "C'est un moment très important", conclut Anne-Lise, l'animatrice de l'EPHAD, "c'est très important, ça leur rappelle des gens qu'ils ont connus, qui vivaient à tel endroit de Dijon, c'est plein de souvenirs pour eux." Des missives qui pourront ensuite échapper aux facteurs de Montchapet, pour donner lieu pourquoi pas à d'autres relations, poursuit Pauline Lasson, "peut-être que certaines personnes vont vouloir répondre et quelque part on ne sera plus maîtres de tout ça et c'est drôlement joli et chouette!"

