Des "castings bienveillants" organisés dans des maisons de retraite de la Manche

Porter son histoire en défilant. Voilà le concept porté par l'association granvillaise Futur collective, la marque Amour collective et les partenaires de ces "casting bienveillants". Les 8 et 9 septembre 2023, un défilé de mode intergénérationnel, inclusif et écoresponsable sur le barrage du Mont-Saint-Michel. Un spectacle baptisé "A la Merveille" au cours duquel la marque présentera sa nouvelle collection. On attend 5.000 spectateurs par soir.

200 mannequins recherchés

"L'idée, c'est de raconter des histoires de vie, d'amour, de toutes les personnes autour de nous. Donner une voix à des personnes sans limite d'âge, de taille, de morphologie", explique la créatrice granvillaise Cassandre Lemeilleure. Pour se faire, du 24 au 30 avril, des castings sont organisés dans six villes partenaires : Avranches, Carentan-Les-Marais, Saint-Lô, Villedieu-Les-Poêles, Coutances et Granville. Dans chaque ville, 25 mannequins seront sélectionnés : "la moitié des mannequins aura plus de 60 ans ; l'autre, moins de 60 ans. On a même des mannequins qui fêteront leurs 100 ans en septembre", ajoute Cassandre. La marque recherche 200 mannequins et autant de bénévoles.

"La moitié des mannequins aura plus de 60 ans", explique la créatrice granvillaise Cassandre Lemeilleure © Radio France - Pierre Coquelin

Autour de la table, à l'hôpital de Carentan, une petite dizaine de résidents suit la présentation. Gilberte, 85 ans, a les yeux qui pétillent. Participer à un défilé de mode, ce serait un petit conte de fée pour elle. "ça me ferait plaisir, mais je ne suis plus toute jeune. Touchons du bois, mais pour le moment, je marche bien", précise la Carentanaise. Être dans la lumière, loin de l'invisibilité d'une chambre de maison de retraite. Les costumes sont réalisés à partir de tissus recyclés : Cassandre Lemeilleure travaille ainsi avec des structures comme Emmaüs ou le Secours populaire.

Une "beauté différente"

Une initiative importante pour le bien-être "psychologique" des résidents. "Quand on vieillit, qu'on perd en autonomie... c'est important de restaurer ou maintenir l'estime de soi. Là, on franchit le diktat de la beauté des revues, pour trouver de la beauté dans une personne âgée, qui garde de la personnalité. C'est une beauté différente. On l'a constaté pendant un autre défilé organisé pendant la semaine bleue : les résidents ont pris plaisir à être maquillés, habillés, etc. C'est aussi l'applaudissement, la reconnaissance, la valorisation... par les spectateurs qui applaudissent. On oublie la canne, le déambulateur, on se redresse", souligne Laurence Postel, la directrice de l'hôpital de Carentan.

La première semaine de mai, des sélections sont organisées avec un jury composé d'élus, d'Amour collective, de Futur collective, d'une personne en situation de handicap mental, d'un sénior et d'un jeune de la mission locale. D'ici le défilé, de mai à septembre, des ateliers intergénérationnels sont organisés deux fois par semaine autour de l'estime de soi, encadrés par l'équipe Amour collective et ses partenaires. "On veut montrer qu'on peut assumer qui on est à 90 ans comme à 18 ans", souligne la créatrice.

Les prochains castings

mercredi 26 avril à Saint-Lô : de 11h30 à 12h30, à la mission locale ; de 14 heures à 20 heures, au musée d'art et d'histoire (ouvert à tous)

jeudi 27 avril à Villedieu-Les-Poêles : de 14 heures à 20 heures place des Costils (ouvert à tous)

vendredi 28 avril à Avranches : de 14 heures à 16 heures chez Centre habitat ETP

samedi 29 avril à Coutances : de 10 heures à midi à la mission locale ; de 14 heures à 20 heures à la mairie (ouvert à tous)

dimanche 30 avril à Granville : de 10 heures à midi à la résidence autonomie "Les Herbiers" ; de 14 heures à 20 heures route de Villedieu à Saint-Planchers (ouvert à tous)

mardi 2 mai à Villedieu-Les-Poêles : de 14 heures à 16 heures à l'Ehpad de l'hôpital

Vidéo réalisée lors du précédent défilé en septembre 2021

Défilé J'IRAI FLEURIR VOS RÊVES II AMOUR COLLECTIVE X Ville de Granville