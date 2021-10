Dès ce lundi, dans l'Yonne, les écoliers peuvent tomber le masque

C'est un peu une nouvelle rentrée à partir d'aujourd'hui pour les écoliers de L'Yonne. Notre département figure parmi les 47 en France où le port du masque n'est plus obligatoire dans les écoles primaires, grâce à un taux d'incidence sous les 50 cas pour 100 000 habitants. La mesure ne s'applique qu'aux seuls élèves et pas aux enseignants ou au personnel.

Un soulagement pour les élèves

C'est un soulagement pour Quentin, élève de CP : "j'aime pas le masque parce que je peux plus respirer et j'ai plein buée sur mes lunettes aussi" confie le petit garçon. Le masque reste en revanche obligatoire pour les enseignants, c'est bien dommage pour Axel, qui est en CM2. Le masque pour comprendre et apprendre, ce n'est pas très pratique : " j'aime bien voir quand la maîtresse explique avec sa bouche" explique-t-il avant d'ajouter " La maîtresse est obligée de crier pour qu'on l'entende, ça doit être compliqué pour elle !" ." Comme ils sont en phase d'apprentissage, que ce soit la lecture ou d'écriture c'est bien aussi d'avoir les mouvements de la bouche pour qu'ils puissent plus facilement intégrer les choses" estime de son côté le papa de Quentin et Axel. Il est quand même soulagé pour ses garçons qui se plaignaient régulièrement de maux de tête, et étaient moins concentrés à l'époque, du fait du manque d'oxygénation selon ce papa.

L'incompréhension pour les enseignants

Du côtés des enseignants, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, dénonce lui l'incohérence de cette décision et prône la prudence. "C'est une gêne dans l'exercice de notre profession. Et puis, en plus, un grand nombre d'enseignants sont vaccinés. On a un peu du mal à comprendre pourquoi nos élèves, qui, eux, ne sont pas vaccinés en primaire, eux, peuvent enlever le masque et pas nous. On se dit que si les choses étaient mieux préparées ,il y aurait peut être quelque chose de cohérent et qu'on enlève le masque à l'école quand il est plus indispensable pour l'ensemble des personnels." explique Johann Goût, co-secrétaire départementale dans l'Yonne de ce syndicat.