"Des cendriers dans les voitures !", demande le président du Parc Naturel Régional des Alpilles aux constructeurs

Voilà selon Jean Mangion, président du Parc Naturel régional des Alpilles, la bonne idée pour lutter contre les incendies. Il a écrit aux constructeurs automobile français pour leur demander de réinstaller des cendrier dans les voitures.

"On a eu 24 départs de feu dans le mois**",** déplore le maire de Saint-Etienne du Grès également président du PNR des Alpilles.

Selon lui, après enquête, nombre de ces départs de feu ont été causés par des mégots de cigarettes jetés en bordure de route par des automobiliste peu scrupuleux. D'ailleurs selon une récente étude Ipsos pour Vinci Autoroute, ce geste est encore considéré comme anodin par beaucoup d'automobilistes.

Et sur la route, vous faites quoi de vos déchets ? Adoptez un comportement écoresponsable ! @IpsosFrancehttps://t.co/q5SkGej5U2pic.twitter.com/sC9CydlCsu — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) August 3, 2017

C'est un constat quand on achète une voiture neuve. il est de plus en plus rare qu'un cendrier soit installé. Pourtant, pour Jean Mangion, cela réglerait bien des problèmes.

"Personne ne veut écraser ses cigarettes sur la moquette, alors au moins il y a un cendrier pour l'écraser .... " Jean Mangion Copier

Pour le moment le président du Parc Naturel Régional des Alpilles a fait envoyer des courriers aux constructeurs français. Il veut faire de même aux constructeurs étrangers.