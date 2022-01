Des centaines de bénévoles auprés des sdf à Marseille

Selon une étude de 2016, réactualisée en 2019, elles sont 14000 à Marseille à avoir passé au moins une nuit sur un trottoir ou sous un porche sur une année.C'est le seul chiffre officiel disponible aujourd’hui. Avec l’aide des associations, ces bénévoles ont rempli un questionnaire très détaillé lorsque cela était possible.

Avec l’équipe 85

Jusqu’à 22 h30 , l’équipe 85 composée de 5 bénévoles a sillonné à pieds un large secteur en haut de la Canebière. Et chaque fois une tentative de contact avec les sdf tout en douceur mais souvent la barrière de la langue a compliqué le dialogue. Selon Gilles, membre de la 85 et travailleur social, un des atouts de cette nuit de la solidarité est de nouer le contact avec ces personnes en grande difficulté. C’est le cas de cet homme, surement la cinquantaine, assis par terre avec son petit chien blanc collé à lui. Cependant impossible pour lui de répondre aux questions, il ne comprend pas le français .Il semble arriver d’un pays de l’est de l’Europe.Un peu loin, les bénévoles rencontrent Rabah, après un divorce, il a perdu son emploi et est tombé dans la grande pauvreté. Sans logement, il dort dans des voitures dans un parking tout proche. Il s’est fait arrêter par la police et a écopé de 6 mois de bracelet électronique Rue par rue dans l’hyper centre l’équipe 85 a pu remplir des dizaines de fois ce questionnaire pour notamment mieux cibler les aides aux sans-abris de Marseille.

Un bilan , des actions

Une synthèse sera présentée dans quelques semaines. Elle permettra selon la municipalité de mieux flécher toutes les solutions et infrastructures à mettre en place pour aider encore plus les SDF, comme par exemple des douches publiques ou de nouveaux lits d’hébergement.