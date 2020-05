Des centaines de brins de muguet offerts à des pensionnaires des EHPAD de Montpellier le 1er mai

Quand on demande à Ollivier Yeche comment il a eu l'idée de lancer l'opération "Fée Clochette" pour le 1er mai, il répond naturellement ceci:

"Le lundi de Pâques, j'ai appelé au téléphone ma soeur, médecin à la retraite dans l'Orne, qui était alors très occupée car elle était en train de distribuer des chocolats de Pâques pour les personnels des hôpitaux. J'ai été un peu piqué dans mon amour propre et je me suis demandé pourquoi je n'avais pas eu cette idée."

Dès le lendemain, l'ancien pharmacien et audio-prothésiste montpelliérain se met donc au travail. Son objectif: le 1er mai, apporter un peu de réconfort aux résidents des EHPAD de la métropole en leur offrant le traditionnel petit brin de muguet.

Il se met d'abord à la recherche de producteurs dans la région, mais trouve malheureusement de nombreuses portes closes.

Olivier Yeche finit par dénicher un producteur nantais, séduit par son idée et ravi surtout de cette soudaine aubaine commerciale.

Et c'est parti !

Ne restait plus ensuite qu'à réunir les fonds. Avec l'aide du Cercle Montpellier Cambaceres, et de son président, Florian Mantione, il met en ligne une cagnotte sur laquelle les contributions individuelles vont vite s'envoler.

Bilan de l'opération: 4395 € de récoltés, auprès de 182 donateurs (aux rangs desquels se trouve le sociologue et philosophe Edgar Morin). De quoi offrir 855 pots de 3 brins à une vingtaine d’EHPAD de Montpellier et de la métropole.

"J'ai été très impressionné par l'accueil que j'ai reçu dans les EHPAD que j'ai contactés" explique Olivier Yeche.

"Je voyais presque sourire les personnes que j'avais alors au bout du fil."

Mais comment distribuer des centaines de brins de muguet en l'espace de quelques heures seulement ? Olivier Yeche a vite trouvé la solution.

"Ma femme, mon frère et des amis vont évidemment m'aider. On va étaler la livraison entre le jeudi 30 avril après-midi et le vendredi 1er mai au matin."

Car les règles sanitaires en vigueur dans les EHPAD imposent en effet que les colis en provenance de l'extérieur transitent d'abord par un sas ou ils restent quelques heures avant d'être manipulés dans l'établissement.

Et notre homme de conclure en ces termes:

"Je ne suis plus psychologiquement confiné depuis que je prépare cette opération qui a occupé toute mes journées pendant presque deux semaines."