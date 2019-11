Des centaines de jeunes occupent un terrain privé dans la Vienne pour une "rave party"

Plus de 500 jeunes "teufeurs" sont rassemblés depuis samedi matin à la carrière du Grand Breuil, entre Rouillé et Saint-Sauvant. Le propriétaire du terrain, le maire de Saint-Sauvant et la gendarmerie attendent, impuissants, que la fête se termine.