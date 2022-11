Des centaines de livreurs Uber Eats manifestent à Paris pour réclamer une régularisation de leur situation

Colère et incompréhension. Pour la quatrième fois en quelques semaines, des livreurs Uber Eats ont manifesté ce samedi à Paris. Un rassemblement organisé par CLAP75, le collectif des livreurs autonomes de plateformes, pour dénoncer la désactivation de plus de 2.000 comptes de livreurs jugés "frauduleux" par Uber Eats. "Aujourd'hui, ils trouvent que nous, livreurs, sommes en situation irrégulière" explique Abdallah, livreur dans le 15ème arrondissement. "On n'est pas d'accord avec cet avis. On croit à notre mouvement, c'est sûr que ça va prendre."

"Ils ont accepté nos documents (...) parce qu'ils avaient besoin de nous"

Estimant travailler légalement, en payant notamment l'Urssaf, ces livreurs sans-papiers ne comprennent pas le revirement de la plateforme américaine, qui a accepté leurs documents et les juge aujourd'hui frauduleux. "Ils avaient besoin de nous, des livreurs" dit Aboubakar, dont le compte a été suspendu durant l'été. "Ils ont accepté nos documents, qu'on avait de l'Italie, de l'Espagne, parce qu'ils avaient besoin de nous. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin."

La manifestation est partie de la place de la République, destination le ministère de l'Intérieur © Radio France - Camille Huppenoire

Les manifestants en appellent à l'Etat français pour régulariser leur situation. Une majorité a beaucoup travaillé durant la crise covid, surtout pendant les confinements. "On travaille depuis des années. Moi, pendant le covid, je livrais quand il n'y avait personne dans les rues, je livrais à l'hôpital, dans les cliniques" poursuit Aboubakar, arrivé de Côte d'Ivoire en 2018. Il a la sensation d'être aujourd'hui méprisé par Uber Eats et par le gouvernement français, en dépit du travail fourni dans des circonstances difficiles. Ce samedi, les manifestants ont marché de la place de la République jusqu'au ministère de l'Intérieur, espérant être reçus sur place pour exprimer leurs doléances. "Cela fait presque trois ans que je travaille, sans papiers" se désole Sanago, en tête de cortège avec son vélo. "C'est très compliqué pour nous, alors on marche, [jusqu'à ce qu'on]] nous régularise."