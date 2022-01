PHOTOS - Environ 800 manifestants à Périgueux pour l'augmentation des salaires

Ils ont sorti leurs drapeaux rouge et leurs pancartes. 650 manifestants selon la police et 850 selon les organisateurs, se sont rassemblés devant le Palais de justice de Périgueux ce jeudi matin, à l'appel de la CGT, FO, la FSU et Solidaires. Une journée de mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle organisée dans toute la France, pour réclamer une augmentation des salaires, des allocations et des pensions de retraite. Ils demandent notamment une hausse du SMIC et du point d'indice des fonctionnaires. Une manifestation qui se déroule dans un contexte d'inflation. Après un rassemblement devant le tribunal, le cortège a défilé jusqu'à la place Bugeaud.

Les manifestants demandent une augmentation de tous les salaires, des allocations et des pensions de retraite. © Radio France - Joaquim Dauphin

Partout en France, des salariés du public et du privé sont appelés à la mobilisation et à la grève. Des personnels hospitaliers, des enseignants ou des enseignants grossissent également les rangs. La précédente mobilisation interprofessionnelle, le 5 octobre, avait mobilisé 85.400 personnes en France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus de 160.000 selon la CGT

Après un rassemblement devant le tribunal, les manifestants ont défilé jusqu'à la Place Bugeaud. © Radio France - Joaquim Dauphin