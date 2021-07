Ce mercredi 14 juillet 2021, des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place de la Comédie de Montpellier. Pour elles, l'élargissement du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certains professionnels sont des mesures liberticides.

Des centaines de manifestants contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire à Montpellier

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur la place de la Comédie de Montpellier, ce samedi 14 juillet 2021, deux jours après les dernières annonces d'Emmanuel Macron. Pancartes à la main, elles ont crié en cœur "Le pass sanitaire, on n'en veut pas" ou encore "liberté". Le cortège a progressivement grossi dans l'après-midi. Dans le collimateur des manifestants : la vaccination obligatoire pour certains professionnels et l'élargissement du pass sanitaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Teddy a a cœur de respecter les gestes barrières. Mais élargir le pass sanitaire, c'est trop, pour cet ingénieur en informatique : "On est en train de considérer qu'il y a d'un côté les gens bien, de l'autre les parias. D'un côté ceux qui ont droit à une vie sociale, de l'autre ceux qui n'en ont pas le droit."

Les manifestants ne comptent pas pour autant céder au pass sanitaire. Pour Florence : pas de tests de dépistage à répétition, pas de vaccin. Elle est prête à ne plus fréquenter les lieux concernés. "Je suis désolée pour les restaurateurs et pour tous ceux qui ne pourront plus gagner d'argent, mais je n'irai pas", explique-t-elle. Théo envisage lui de falsifier des tests de dépistage. Pour le jeune homme de 26 ans, mieux vaut prendre ce risque que de se faire piquer.

"Je vais devenir hors-la-loi : je vais me faire des faux tests de dépistage. Ou alors, je n'irai plus dans les cafés et les restaurants" - Théo Copier

Johanna est sur la même ligne. Elle n'est pas antivax. Mais les vaccins contre le Covid-19 l'inquiètent. Selon elle, les scientifiques ont trop peu de recul. "Je ne veux pas être un rat de laboratoire", lance-t-elle. La trentenaire travaille dans un centre qui accueille des personnes handicapées. Elle est concernée par la vaccination obligatoire. Si le gouvernement ne recule pas, elle démissionnera en septembre.

Les manifestants jugent cette mesure liberticide Copier

En marge de la manifestation, un commissaire de police a été blessé, selon la Préfecture de l'Hérault. Les forces de l'ordre procédaient à une interpellation au niveau de la gare Saint-Roch. Les précisions sur cette altercation n'ont pas été communiquées.