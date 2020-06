Des centaines de manifestants contre les violences policières et le racisme à Limoges

Bravant la pluie et l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes dans l'espace public, des centaines de personnes ont crié leur colère dans les rues de Limoges. Après un premier rassemblement mardi dernier, les manifestants ont de nouveau dénoncé le racisme et les violences policières.

Un message retranscrit sur les très nombreuses pancartes présentes dans le cortège. On pouvait lire des messages forts comme par exemple "Black Lives Matter", signifiant "la vie des noirs compte" ou encore "être noir n'est pas un crime". Côté slogans, les manifestants ont réclamé "Justice pour Adama Traoré et George Floyd".

Des pancartes contre les violences policières et le racisme. © Radio France - Thomas Vinclair

Une manifestation menée par la jeunesse

Ce rassemblement était composé principalement de jeunes. Pour la plupart, c'était même leur première véritable manifestation. C'est le cas de Jeannine, étudiante en sociologie. "Je suis venu ici car je n'en peux plus de voir des vidéos de violences policières sur des noirs comme celle de George Floyd. Le racisme est omniprésent. Moi-même, je le ressens. Parfois quand je croise une vielle dame, elle agrippe son sac d'un seul coup comme si j'allais lui prendre."

Pour Louise-Marie, étudiante en langues étrangères, c'est aussi une première. Elle et ses amis ont organisé avec l'aide des réseaux sociaux ce rassemblement. Un mégaphone à la main, la jeune fille de 18 ans a rappelé à de nombreuses reprises aux manifestants de garder une distance physique entre eux afin de respecter le plus possible les mesures sanitaires.

Les jeunes à la tête du mouvement. © Radio France - Thomas Vinclair

Face à la mairie, Louise-Marie a appelé à respecter 8 minutes 46 de silence. "C'est le temps d'agonie de Georges Floyd, a-t-elle martelé, tué sous le genou de la police." La manifestation est alors tombée dans un profond silence brisé à la fin par le slogan "Pas de justice, pas de paix!".

Beaucoup souhaitent continuer le mouvement le plus longtemps possible pour qu'il y ait une véritable prise de conscience au sein de la population. Shériff continuera de manifester. Cet étudiant en art dramatique de 25 ans a découvert le racisme quand il a déménagé de Mayotte vers la métropole. "Je ne connaissais pas cela avant, le racisme. Pour moi, la France symbolisait le rêve. Aujourd'hui, cela me rend malheureux. Je le vis ce racisme très souvent. Par exemple, quand je rentre dans un espace public, je sens que l'on me dévisage."

La manifestation pourtant interdite par les autorités s'est déroulée dans le calme sous l’œil des forces de l'ordre, en retrait. Déjà un appel à manifester est lancé dans les jours à venir.