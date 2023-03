Réforme des retraites : il faut "durcir le mouvement" pour les manifestants mobilisés à Strasbourg

Des centaines de manifestants de nouveau dans la rue ce mercredi 15 mars à Strasbourg, Mulhouse et Colmar. C'est la huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ils étaient plus de 4.000 selon la police et 10.000 selon l'intersyndical dans la capitale alsacienne, entre 2.500 et 5.000 à Mulhouse et 500 à 600 à Colmar. Les cortèges sont partis à 13h30 avenue de la liberté à Strasbourg, 14h place de la bourse à Mulhouse, même heure à Colmar depuis la Préfecture.

Un manifestant contre la réforme des retraites à Strasbourg. © Radio France - Olivier Vogel

Alors que le report de l'âge légal de départ à 64 ans a été validé en commission mixte cet après-midi et à la veille d'un potentiel vote final à l'Assemblée nationale, Saïda, manifestante à Strasbourg entend "durcir le mouvement et redoubler d'efforts, motiver les gens autour de nous", même si la loi est définitivement adoptée. Elle n'est pas la seule à vouloir en découdre jusqu'au bout. "La lutte va continuer jusqu'au retrait, on espère que la grève devienne générale, la colère est de plus en plus grande", note Charli, pour qui "il y a toujours de l'espoir". Ce qui semble certains pour les manifestants réunis à Strasbourg, c'est que ces mobilisations laisseront des traces lors des prochaines élections.

Des manifestants contre la réforme des retraites à Strasbourg. © Radio France - Olivier Vogel

La mobilisation a commencée depuis ce matin avec des opérations escargot à l'ouest de Strasbourg à l'appel de la CFDT. Une trentaine de véhicules sont partis de Molsheim à 7h30 pour rejoindre Strasbourg, puis Brumath, vers 9h, avant de repartir vers Auchan Baggersee à Illkirch.

"Il faut que le président se débouche les oreilles" estime cette manifestante à Strasbourg. © Radio France - Olivier Vogel