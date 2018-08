Des centaines de marcheurs, de coureurs et de cyclistes vont s'attaquer au Mont Ventoux ce jeudi et ce vendredi. L'opération "Ventoux contre le cancer" n'est pas une compétition sportive, mais une opération de solidarité. Objectif : collecter des fonds pour venir en aide aux personnes cancéreuses.

L'idée n'est pas nouvelle. C'est une fondation néerlandaise, amoureuse du Géant de Provence, qui a lancé l'initiative en 2007 : collecter des fonds au profit de structures médicales spécialisées dans le cancer en permettant à des centaines de marcheurs, de coureurs et de cyclistes de gravir le Mont Ventoux. Ils seront plusieurs centaines (dont 103 français) à s'élancer de Sault ce jeudi et ce vendredi matin.

Aucun esprit de compétition

Trois organismes de lutte contre le cancer de notre Région s'associent à l'événement cette année : l'Institut Sainte-Catherine d'Avignon, l'Hôpital La Timone à Marseille et Cami Sport et Cancer à Aix-en-Provence. "Ventoux contre le cancer" n'est pas une compétition, mais une démarche de solidarité qui permet de recueillir des fonds pour aider à lutter contre le cancer (5,8 millions d'euros collectés depuis 2007.) A titre d'exemple, l'Institut Sainte-Catherine d'Avignon a bénéficié de 15.000 euros de fonds l'an dernier, à l'issue de cet événement de plus en plus populaire auquel participent patients, médecins, familles et personnels des structures médicales.

Patrice Sapey, l'un des responsables de l'Institut Sainte-Catherine d'Avignon... et participant à la marche vers le sommet ! © Radio France - Daniel Morin

Au sommet, le bonheur d'avoir dépassé ses propres limites... - .

... en aidant financièrement la recherche contre le cancer - .

