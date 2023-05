Des centaines de personnes aux obsèques de François Léotard à Fréjus

Les obsèques de François Léotard, ancien ministre de la Culture, de la Défense et ex-patron de l'UDF, décédé mardi à l'âge de 81 ans, ont eu lieu ce mercredi 3 mai à Fréjus, ville dont il avait été maire pendant 20 ans. Elles ont été célébrées dans la cathédrale Notre-Dame et Saint-Léonce avec sa famille, dont son épouse Ysabel et son fils Marc-Antoine.

Plusieurs anciens ministres étaient également présents : Gérard Longuet, ex-ministre de la Défense, Philippe Douste-Blazy, ex-ministre des Affaires étrangères, Renaud Donnedieu de Vabres, ex-ministre de la Culture ou encore François Bayrou, ancien ministre de l'Éducation nationale et Garde des Sceaux et actuel Haut-Commissaire au Plan.

Vingt ans au service de la ville de Fréjus

Le président de la région PACA, Renaud Muselier et le maire LR de Cannes, David Lisnard participaient également au rassemblement. Au cours de la cérémonie, le père Pierre Aguila, curé de la cathédrale, a rendu hommage au "serviteur François, qui a servi cette ville de Fréjus pendant 20 ans et cette nation".

François Léotard "était guidé par le sens de la grandeur, du pays, de son engagement politique, la grandeur de sa région et de Fréjus et des partis politiques que nous avons formés ensemble", a confié François Bayrou à l'AFP, estimant que l'absence de représentants du gouvernement était "une erreur, car il a beaucoup marqué la vie démocratique de ce pays".

François Léotard a ensuite été inhumé dans le caveau familial "dans la plus stricte intimité", au cimetière Saint-Etienne, toujours à Fréjus.

Une longue carrière politique jusque dans les années 2000

Ancien président de l'UDF entre 1996 et 1998, François Léotard avait été ministre lors des deux cohabitations sous François Mitterrand : de la Culture (1986-88) sous le gouvernement de Jacques Chirac et de la Défense (1993-95) sous le gouvernement d'Édouard Balladur.

Beaucoup le voyaient comme un possible candidat à la présidence, mais il a fini par abandonner la politique au cours des années 2000. Plus tard, il expliquera avoir été frappé de "lassitude", car il ne supportait plus cet univers, son aspect "prostitutionnel", fait de "flatterie" et de "mensonge".

De plus, des insuccès électoraux et des problèmes juridiques - une condamnation en 2004 à dix mois de prison avec sursis pour blanchiment et financement illégal d'un parti - avaient sérieusement affaibli sa position.