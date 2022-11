Redevance incitative en Dordogne : "on va payer le double de l'année dernière" dénoncent les manifestants

Des centaines de personnes, 500 selon la police, se sont rassemblées ce samedi midi devant le palais de justice de Périgueux pour dire non à la redevance incitative voulue par le SMD3, le syndicat de collecte des déchets en Dordogne. A partir du 1er janvier prochain, un nouveau système de collecte et de tarification des déchets entre en vigueur. Le SMD3 a dévoilé en début de semaine la grille tarifaire, et les prix sont plus élevés que prévus. Les manifestants réclament un moratoire.

ⓘ Publicité

Elus et usagers mécontents

Mireille est venue spécialement de Saint-Martial-d'Artenset pour manifester. Son frère est polyhandicapé et pour elle, la redevance n'est pas juste et les tarifs sont trop élevés. "Il jette un ou deux sacs de déchets par jour donc j'ai fait son calcul à partir de la redevance incitative qu'on a reçue. Si tout va bien entre guillemets, il aura plus de 1.000 euros de déchets par an", dénonce-t-elle. La manifestante a eu des échanges avec le SMD3 mais elle a l'impression que rien n'avance. "Je pense que si je n'ai pas de solutions, je jetterai les sacs de mon frère devant le SMD3", menace-t-elle.

De nombreux élus de tous bords politiques ont également été aperçus dans le cortège : la députée Nupès de Périgueux Pascale Martin, le député RN du Bergeracois Serge Muller, la maire socialiste de Périgueux Delphine Labails ou encore le patron du PS en Dordogne Aymeric Lavitola.

Tarifs trop élevés

"Si je fais, allez, grand maximum trois sacs noirs en trois mois, c'est tout ce que je fais. J'ai des poules, je fais mon compost, je trie", s'emporte Bernard. Lui ne comprend pas en quoi cette redevance est "incitative" puisque le forfait propose un nombre fixe de dépôts de poubelles, en fonction du nombre de personnes dans le foyer et pas en fonction des besoins. "On va payer le double de l'année dernière !", ajoute Colette.

De son côté le SMD3 répond que les tarifs ont été revus à la hausse à cause de l'explosion des prix de l'énergie. Le président du syndicat Pascal Protano dit vouloir trouver une solution transitoire , avec une tarification sociale d'ici la fin de l'année.