Des centaines de personnes mobilisées en Drôme contre les violences faîtes aux femmes

La mobilisation du 23 novembre a rassemblé plus de 150 personnes à Nyons et plus de 200 à Valence.

Drôme, France

Malgré la pluie valentinoise, plus de 200 personnes ont marché entre le Champ de Mars et l'Hôtel de ville contre les violences faîtes aux femmes. Une mobilisation plus importante que les années précédentes. De nombreuses femmes venaient manifester pour la première fois, parfois en famille, beaucoup de jeunes ont également marché dans le cortège. A Nyons, ce sont plus de 150 personnes qui se sont rassemblées.