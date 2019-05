Des centaines de personnes présentes aux obsèques du rugbyman Michel Crauste

Lons, France

Ils sont venus dire au revoir au "Mongol". C'était le surnom de Michel Crauste, à cause de sa moustache qui lui donnait un air d'Attila. L'église Saint-Julien de Lons était pleine mardi matin pour ses obsèques. Certains ont même été obligés d'attendre dehors. Mais à l'intérieur de nombreuses personnalités du sport ont pu entrer. Parmi eux, Pierre Albaladejo. Il était le coéquipier régulier de l'ancien troisième ligne du XV de France. Il se souvient avec émotion de ses années sur le terrain avec son ami : « C'était un homme, avec un "h" comme deux grands poteaux de rugby ». « Lorsque je me faisais plaquer, raconte Pierre Albaladejo, Michel se retournait et il me disait : "Pierrot ça va ?", je peux te dire que le gars qui m'avait plaqué, il le retrouvait ! ».

Pierre Albaladejo s'est souvenu de ses années auprès de Michel Crauste Copier

Pierre Albaladejo n'était pas le seul rugbyman présent. Plusieurs générations de sportifs étaient là : Walter Spanghero, Pierre Berbizier, Yannick Nyanga, Teddy Thomas ou encore Dimitri Szarzewski. L'ancien international français, Serge Blanco, s'est déplacé pour rendre hommage à celui qu'il « avait eu la chance de côtoyer ». « C'est là qu'on voit qu'un grand du rugby reste toujours très grand », analyse-t-il en voyant la foule amassée devant l'église.

Serge Blanco, ancien rugbyman : « C'est un ami qui s'en va » Copier

De nombreux anonymes ont aussi fait le déplacement. Ils se sont souvenus de l'époque Crauste. Pour beaucoup, l'ancien troisième ligne était un héros d'enfance, comme pour Jacques : « Dans ma chambre d'ado, j'avais deux grandes photos : les frères Boniface et Michel Crauste ! ». « On enterre notre jeunesse », souffle Léo.

Les Béarnais ont rendu hommage à leur héros. Copier

Michel Crauste est mort le jeudi 2 mai, à l'âge 84 ans. Il a joué au FC Lourdes pendant plus de dix ans et a été vingt-deux fois capitaine de l'équipe de France de rugby.