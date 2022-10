PHOTOS : des centaines de personnes rassemblées à Chambéry pour la première marche des fiertés

Des centaines de personnes se sont retrouvées samedi à la première marche des fiertés organisée en Savoie à Chambéry. Une initiative d'un collectif rassemblé autour de l'association LGBT+ Savoie, avec d'autre structures telles que Contact Savoie, le Strass, La Lessiveuse, AIDES. Les participants étaient près de mille dans les rues de Chambéry selon les services de police.

Des lycéennes à la marche des fiertés de Chambéry "on vient se soutenir" © Radio France - Anabelle Gallotti

"La communauté LGBT existe en dehors des grandes villes - Déborah, une participante

Dans la foule colorée, il y avait de très jeunes gens, des lycéennes comme Élisa et ses copines "Nous sommes là pour soutenir la cause LGBT, cela me fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde, c'est formidable". Élisa se sent entourée, elle se définie comme bisexuelle et elle apprécie de voir la foule autour d'elle. A coté, Déborah, une des organisatrice avec le collectif à l'initiative de cette marche des fiertés ajoute "Nous sommes très heureux, de cette marche, ici à Chambéry. C'est important de se retrouver, de se rassembler, de montrer que nous existons. La communauté LGBT existe en dehors des grandes villes et il ne faut pas se mentir l'homophobie est encore très présente, partout en France".

Ambiance de fête à la Gay-Pride © Radio France - Anabelle Gallotti

"Je suis la maman de Eddy, transsexuel, on est là en famille"

A Chambéry, samedi, de nombreux jeunes sont venus avec leurs parents, leurs frères et leurs sœurs. Pascale est la maman d'une grande jeune fille en tenue grise brillante, très maquillée, très distinguée "je suis venue pour la soutenir. Cette marche est nécessaire pour les gens qui sont différents. Il faut faire accepter cette différence car il y a encore beaucoup de discrimination et de réticence".

