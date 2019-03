Des centaines de personnes rencontrent Miss France 2019 à Valence

Vaimalama Chaves est en séance dédicace ce samedi jusqu'à 17h30 au centre Victor Hugo à Valence. Des centaines de personnes se succèdent dans la file d'attente pour avoir un autographe et un selfie avec Miss France 2019.

Valence, France

"Waouh ! Elle est trop belle ! T'as vu comme elle grande ?", s'émerveille Lucas, 11 ans, quand il voit apparaître Vaimalama Chaves au premier étage du centre Victor Hugo.

C'est la première fois que Vaimalama Chaves vient dans la Drôme © Radio France - Diane Sprimont

Et Lucas n'est pas le seul à rester bouchée avec des étoiles plein les yeux face à Miss France ce samedi. Des centaines de personnes se succèdent dans la file d'attente pour un autographe et un selfie.

La file d'attente est longue pour arriver jusqu'à Miss France © Radio France

Des étoiles plein les yeux

Jusqu'à 17h30 ce samedi, ses admirateurs pourront l'approcher. "Il fait super beau et il parait que c'est souvent comme ça donc _c'est une région qui me plait déjà_, rigole-t-elle. C'est la première fois que j'ai l'occasion de visiter la métropole donc à chaque fois que je vais quelque part c'est quelque chose de nouveau et j'en ai des étoiles plein les yeux."