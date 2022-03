Des centaines de personnes réunies à Bordeaux pour dire stop à la guerre en Ukraine

Pour le deuxième week-end de suite, des centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche 6 mars à Bordeaux pour protester contre l'invasion russe en Ukraine, entamée jeudi 24 février. Dans la foule réunie à l'appel de l'association Ukraine Amitié, de nombreuses familles, des habitants de la région, des ressortissants russes et ukrainiens brandissent le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine. Quand l'hymne du pays résonne place de la Bourse, certains chantent la main sur le cœur et le poing levé. "On est tous dans le même bateau", soupire Patricia, une Bordelaise.

"J'ai l'impression de revenir dans mon enfance soviétique", Galia, ressortissante russe installée à Bordeaux

Sur le côté de la scène où s'enchaînent les prises de parole de représentants d'associations et d'élus, Galia pleure à chaudes larmes : "Parce que je suis Russe et parce que je suis déchirée, témoigne-t-elle. J'ai une peur panique pour mes amis qui sont en Ukraine, j'ai honte et j'ai très mal pour les Russes, le problème c'est la désinformation, j'ai l'impression de revenir dans mon enfance soviétique."

Couronne de fleurs dans les cheveux et maquillage bleu et jaune sur le visage, Nadia, une chorégraphe russe installée en Nouvelle-Aquitaine acquiesce : "Là-bas il y a un énorme lavage de cerveaux, ils ferment tous les médias indépendants, manifester est passible de peine de prison mais il y a des courageux et courageuses qui sortent encore."

Dans la foule réunie à l'appel de l'association Ukraine Amitié, de nombreuses familles, des habitants de la région, des ressortissants russes et ukrainiens. © Radio France - Elsa Vande Wiele

"Ils sont passés par la Slovénie et l'Allemagne avant d'arriver en France", Irina, ressortissante ukrainienne qui a accueilli une famille de réfugiés

Parmi les manifestants, une petite dame sous sa longue doudoune tient fermement sa pancarte sur laquelle on peut lire "Bourreau des peuples" au-dessus d'un drapeau russe. Les yeux bleus clairs, fatigués, Olena était encore en Ukraine il y a quelques jours. Elle et ses quatre enfants ont fui Kharkiv, la deuxième ville du pays ciblée par les bombardements russes. Son mari est resté combattre. "Il tient", dit-elle.

Cette famille est arrivée en gare de Bordeaux jeudi 3 mars, après un long périple. "Ils sont passés par la Slovénie et l'Allemagne avant d'arriver en France et à un moment ils ont dû laissé leur voiture et marcher pendant quatre jours", raconte Irina, également ukrainienne, qui traduit pour Olena. C'est elle qui les a accueillis à leur arrivée, chez elle à Izon, à une trentaine de kilomètres au nord est de Bordeaux. Depuis un logement leur a été mis à disposition. "On est très reconnaissant de l'accueil des Français et surtout de la mairie et du maire d'Izon", tient à remercier Olena.

La préfecture, les mairies et associations recensent toujours les demandes et propositions d'hébergements pour les déplacés ukrainiens. Toutes les informations sont sur la page Facebook du Consulat honoraire de Nouvelle-Aquitaine.

