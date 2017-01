Des centaines de personnes venues dire adieu à l'ancien rugbyman international valentinois Elie Cester

Les obsèques d'Elie Cester, ancien deuxième ligne du XV de France de rugby ont eu lieu ce lundi après-midi à Bourg-les-Valence, en présence de grands noms du ballon ovale.

De nombreuses personnalités du monde du rugby sont venus lui rendre un dernier hommage. Parmi eux, les anciens équipiers du deuxième ligne, au XV de France Jo Maso, et Pierre Villepreux, ainsi que d'anciens joueurs du Valence Sportif.

Bernard Laporte venu dire au revoir à son ami

Bernard Laporte, ami d'Elie Cester était présent lui aussi. Le président de la Fédération Française de Rugby a fait le déplacement pour dire adieu à son ami. Sa présence illustre bien le choc qu'a provoqué le décès de cette légende du rugby français, mardi dernier.

Bernard Laporte devait prononcer un discours à l'église, mais il a préféré renoncer.

Elie Cester est mort à l'âge de 74 ans. Il vivait à Valence depuis 46 ans et a fait les beaux jours du Valence Sportif entre 1971 et 1980.

Il a aussi et surtout été sélectionné à 35 reprises en équipe de France entre 1966 et 1974, remportant trois fois le Tournoi des cinq Nations, dont un grand chelem en 1968.