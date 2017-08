Des centaines de rats envahissent une cité de Noisy-le-Sec

Dans la cité du Londeau à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, les habitants dénoncent la prolifération des rats depuis quelques mois. Ils ont écrit au maire et à leur bailleur LogiRep, qui dénoncent des mauvais comportements.

Des dizaines de rats au pied des tours! Tous les soirs la scène se répète dans la cité du Londeau, à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Chaque soir, depuis sa fenetre d'une des tours de la cité, Geneviève observe "une très grande invasion de rats, juste là en dessous, au moins une cinquantaine". Elle n'emprunte plus ce chemin où les rats passent leurs soirée. "Ils n'ont plus peur des humains, ils passent entre nos jambes" décrit-elle avec effroi.

Ces rats ont sans doute été délogés par les travaux de rénovation de la cité, notamment dans les canalisations, depuis quelques mois. Depuis les habitants décrivent un cauchemar quotidien. "Regardez, il a failli nous attaquer" montre Aziza, dont la mère est voisine de Geneviève, et qui a filmé avec son téléphone le ballet des rongeurs.

Les habitants n'en peuvent plus de cette cohabitation avec les rats Copier

Des déchets alimentaires jetés par les fenêtres, selon le maire et le bailleur

Sa soeur a écrit au maire de Noisy-le-Sec (UDI), Laurent Rivoire pour dénoncer le problème il y a quelques jours. L'élu a dénoncé le comportement de certains habitants dans sa réponse. "Ce qu'il faut c'est éviter de les faire sortir en jetant des déchets alimentaires par les fenêtres" explique Laurent Rivoire à France Bleu Paris.

Le maire de Noisy-le-Sec, Laurent Rivoire, dénonce le comportement de certains locataires Copier

Pour Ibrahim Diarra, conseiller municipal d'opposition et très actif dans le quartier, ce n'est pas le seul problème. Selon lui, "il y a beaucoup moins de poubelles dehors qu'il y a quelques temps donc les locataires jouent le jeu, mais l y a de plus en plus de rats". "Les comportements ne changent pas" répond de son côté Eddy Bordereau, directeur du patrimoine du bailleur LogiRep. Pour lui le problème essentiel vient des incivilités. "Les rats ne restent que là où il y a de la nourriture" dénonce-t-il.

Selon les habitants, les rats s'approchent surtout des poubelles qui sont à l'extérieur © Radio France - Rémi Brancato

"On n'a pas à vivre avec des rats" dénonce une habitante

"C'est une insulte envers les habitants qui paient des charges" répond de son côté Isma une habitante, pour qui "il faut arrêter cela tout de suite, on n'a pas à vivre avec des rats".

Isma, une habitante, demande au bailleur et au maire d'agir Copier

LogiRep assure faire intervenir régulièrement une société de dératisation dans le quartier et mener de nombreuses campagnes de sensibilisation des habitants. Il prévoit une grande réunion avec les habitants d'ici deux à trois semaines.