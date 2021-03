Grosse opération de vaccination ce week-end dans la Somme

Grâce à l'envoi de doses supplémentaires dans les départements les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, les centres de vaccination ont ouvert tout le week-end, ces samedi 6 et dimanche 7 mars.

Les autorités sanitaires parlent d'"opération coup de poing" face à la propagation galopante du coronavirus dans notre région. Les centres de vaccinations ont tourné à plein régime tout le week-end grâce au déblocage de 29.000 doses dans les Hauts-de-France, selon l'Agence régionale de Santé. Dont 3.500 envoyées en urgence dans un dizaine de centres de la Somme, placée sous "surveillance renforcée". Et notamment à Saleux, au sud-ouest d'Amiens (536 doses), et à Doullens, au nord de la Somme (192 doses).

Plus de 500 rendez-vous à Saleux ce week-end

Reportage au centre de vaccination de Saleux, près d'Amiens Copier

Dans le grand gymnase de Saleux, les personnes arrivent par flots et suivent le parcours fléché jusqu'aux tentes blanches. C'est la première fois qu'on vaccine autant pour un week-end, ici. D'ailleurs le centre de vaccination n'avait encore jamais ouvert le dimanche. "C'est la première fois qu'il y a autant de monde qui se fait vacciner en même temps, confirme Claire, médecin généraliste à Saleux. Les gens adhèrent là, ça y est !"

Il a fallu organiser les 536 rendez-vous supplémentaires en un temps record, ce qui a même fait planter la plateforme Doctolib. C'était un peu tendu, selon le responsable du centre Franck Perez, "J'avais ouvert mes créneaux et je me retrouvais avec plus de 500 rendez-vous qui n'étaient pas pris. Le problème a été résolu vendredi matin à 9h30. Et à 16h30 tous les rendez-vous été pris". L'infirmier salue l'opération de ce week-end. Mais il regrette qu'elle soit ponctuelle. Il faut pouvoir compter sur des livraisons plus régulières, selon lui, pour que la vaccination prenne vraiment de l'ampleur.

Un gros soulagement pour le Doullennais

A Doullens, la livraison de 192 doses du vaccin de Pfizer est un soulagement. La communauté de commune est l'un des territoires les plus touchés de la Somme avec un taux d'incidence qui dépasse les 500 cas pour 100.000 habitants. Elle se trouve à moins de dix kilomètres du Pas-de-Calais, durement touché par l'épidémie de Covid-19. C'est la première fois que le centre de vaccination ouvre le week-end, alors ça a été le branle-bas de combat selon la maire Christelle Hiver.