Des centaines de sages-femmes ont manifesté à Paris pour obtenir de meilleures conditions de travail

Elles étaient 700 sages-femmes à défiler ce mercredi 5 mai à Paris derrière une banderole "Sages-femmes, code rouge", selon l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes. Épuisées, surchargées, les manifestantes veulent alerter sur leurs conditions de travail en cette journée internationale des sages-femmes. Des regroupements sont prévus dans la journée à Toulouse, Châlons-en-Champagne (Marne), Lyon et Clermont-Ferrand. "Plusieurs maternités ont 100% de grévistes, certaines ont dû fermer leurs portes", indique l'ONSSF. Selon le syndicat, "3.600 personnes se sont aussi inscrites sur l'application manif.app avec notre slogan".

D'après une enquête réalisée en juin 2020 par le Conseil national des sages-femmes, 40% des sages-femmes salariées et 31% de celles qui travaillent en libéral souffrent de burn-out. L'enquête évoque par ailleurs "une charge de travail importante, des exigences émotionnelles fortes et le manque de reconnaissance".

Les 23.400 sages-femmes participent certes aux accouchements, mais leur profession ne se résume pas uniquement aux premières heures de vie : elles s'occupent également du suivi gynécologique, de la PMA, des interruptions volontaires de grossesse, etc. Elles estiment cela dit manquer cruellement de personnel et dénoncent un faible niveau de rémunération. Les blouses roses ont donc décidé de battre le pavé ce mercredi pour demander davantage d'effectifs, une revalorisation de leurs salaires et une meilleure reconnaissance de leur profession.

Les sages-femmes déplorent depuis plusieurs année un réel manque de reconnaissance, mais la crise du coronavirus "a amplifié la situation". "C'est pire que jamais", regrette le syndicat ONSSF qui affirme que "les conditions sont tellement insupportables qu'on n'arrive pas à recruter".

Des "cigognes, mais pas des pigeons", pouvait-on lire sur certaines pancartes brandies lors du rassemblement parisien. Bon nombre de blouses blanches disent en effet avoir l'impression d'être négligées par le gouvernement. Elles se disent oubliées, notamment durant cette crise sanitaire, "pour la dotation en masques, pour réaliser des tests PCR, pour pouvoir prescrire et réaliser les vaccins anti-covid".

Une délégation de leurs représentantes doit être reçue dans l'après-midi au ministère de la Santé. Si les sages-femmes n'obtiennent pas gain de cause, l'ONSSF envisage d'organiser plusieurs actions le 30 mai, à l'occasion de la fête des mères.