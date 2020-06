Des centaines de soignants battent le pavé à Metz pour de meilleurs salaires

Trois mois après le début du confinement, les personnels hospitaliers étaient appelés à manifester dans les principales villes de Moselle ce mardi, et partout en France. Des rassemblements à Sarreguemines, devant l’hôpital Mercy au sud de Metz, et un grand rassemblement devant l'hôpital Legouest, mais aussi à Hayange, Forbach et Sarrebourg. Ils espèrent que la crise du coronavirus leur donnera raison sur les manques de moyens.

Le rassemblement des soignants devant l'hôpital Legouest à Metz. © Radio France - Marc Bertrand

« Héros à 1600€ », a marqué Marina, infirmière en dialyse à l’hôpital privé Robert Schumann, sur sa pancarte. « On a passé des moments pendant cette crise qui nous empêchent de dormir, et on n’a même pas de quoi payer plus que les factures et pouvoir se divertir de ce qu’on a vu pendant trois mois ». C’est aussi ce qu’a marqué Elodie sur sa blouse d’aide-soignante : « Plus d’argent pour plus de cocktails ».

300 euros de plus, c'est la moindre des choses (une manifestante)

Le Ségur de la santé, grande concertation lancée par le gouvernement, a commencé le 25 mai. Mais il n'y a toujours pas d'annonces chiffrées, sur la revalorisation salariale notamment. Les soignants se mobilisaient ce mardi car la commission d'enquête sur la gestion de la crise a entamé le jour même ses auditions à l'Assemblée nationale. Marina a son idée : « 300 euros en plus, ça nous ferait rattraper la moyenne européenne. Ce serait la moindre des choses ».

Béatrice, infirmière en psychiatrie à Jury. © Radio France - Marc Bertrand