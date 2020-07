Des centaines de touristes à Hunspach : "On est dépassés mais dans le bon sens"

A Hunspach dans le Bas-Rhin on est passé de 660 habitants à près d'un millier de touristes par jour en plus. Des Parisiens, des Bordelais mais aussi beaucoup d'Alsaciens, venus découvrir le village préféré des Français de l'année. Sauf qu'ici, "on a un restaurant, une boulangerie", explique Paul Schiellein, le président de l'office de tourisme. "Tout le reste, il a fallu l'organiser sur place" pour pouvoir accueillir ces nouveaux venus au mieux.

On nous a dit "Si vous êtes dans le tiercé il faut vous tenir prêts à accueillir les gens"

Pour ça, les associations d'Hunspach et des alentours ont aidé, ainsi que les habitants. L'office de tourisme a été déplacé au centre du village, où des tables et des chaises ont aussi été installés. "On propose des plats typiques à manger midi et soir", précise Paul Shiellein. Des conseils donnés par d'autres villages primés comme Kaysersberg et Eguisheim : "Ils nous ont dit, si vous êtes dans le tiercé, il faut vous tenir prêts à accueillir les gens".

Des tables et des chaises devant la mairie pour accueillir tout le monde © Radio France - Soisic Pellet

Des habitants ravis

"Nous on est contents de partager notre beau village", assure Jeannine. Elle vit ici depuis trois ans avec son mari, après être "tombée en amour" pour Hunspach. Voir des gens, "je ne me lasse pas. Vraiment je suis contente".

Jeannine accueille les touristes dans une cour du village © Radio France - Soisic Pellet

Et des touristes aussi

Et chez les visiteurs aussi, tout va bien. Marie-Rose connaissait le village depuis longtemps, "mais on ne faisait que passer, on ne s'arrêtait pas parce qu'il n'y avait pas de raison de s'arrêter !". D'ailleurs, elle n'a jamais vu "autant de voitures" à Hunspach. Et elle n'est pas la seule alsacienne à venir voir. Annie et son mari aussi sont de Strasbourg et découvre cet été leur région faute de partir en vacances.