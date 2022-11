Des cercueils personnalisés et colorés

Des cercueils en bois recouverts de blancs et colorés. C'est pour l'heure dans son garage à Saint Jean-de-Monts en Vendée que Christophe Bouchenoire, à l'initative de CJ Créations, les conçoit. Depuis 5 ans il envoie ses modèles dans toute la France: roses, coquelicots, avion, drapeau breton ou vendéen. "Je reçois les cercueils bruts et après je les retravaille pour avoir un cercueil le plus parfait possible (...) On est partis depuis 5 ans avec 6 modèles, on essaie d'avoir des décors qui parlent à tout le monde, un peu passe-partout (...) On essaie aussi de représenter le défunt". L'idée a germé après le décès de sa maman en 2012. "Elle ne voulait pas un cercueil moche" confie l'entrepreneur.

ⓘ Publicité

C'est quelque-chose qu'on nous demande de plus en plus, je veux quelque-chose qui me ressemble. Christophe Bouchenoire

Le designer propose également des cercueils totalement personnalisés à l'image d'un modèle peint en vert et rouge pour un ancien légionnaire. "C'est quelque-chose qu'on nous demande de plus en plus, je veux quelque-chose qui me ressemble, qui est que pour moi". D'autres vont trouver ça choquant et en fin de compte on se rend compte que quand les gens le voient ils sont agréablement surpris". Le prix du cercueil destiné à l'inhumation ou à la crémation se situe au milieu de gamme chez les pompes funèbres.

Le catalogue de CJ Créations propose plusieurs modèles © Radio France - Yves-René Tapon

loading