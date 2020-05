Des cérémonies du 8 mai sous le signe du corona virus cette année

Ce vendredi 8 mai jour de célébration du 75eme anniversaire de la reddition allemande de 1945, on ne va pas se presser autour des monuments aux morts. Les préfets ont rappelé à tous les maires et aux association d’anciens combattants la nécessité de respecter les règles de distanciation sociale

Et c est ce qui sera fait à Villars près de Saint-Etienne ou le tout nouveau maire de la commune Jordan Da Silva appliquera les choses à la lettre.

Même protocole réduit à Roanne avec 4 personnes seulement au monument aux morts. A Saint-Étienne, le maire participera une cérémonie restreinte avec le préfet tout comme au Puy en Velay ou un dépôt de gerbe sera organisé à 11h avec le préfet place du Martouret.

Avec Julien FARGETTAS, le directeur de l’ONAC, l'office national des anciens combattants de la Loire, retour sur ce 8 mai pas comme les autres.

La période actuelle bouscule les habitudes et il faut respecter des règles sanitaires strictes et les cérémonies ne vont pas y échapper. Les maires vont devoir appliquer les consignes données par le préfet et s organiser avec les association d'anciens combattants. On sait que le public des anciens combattants est très fragile par rapport à l'épidémie en cours. Il faut aussi garder à l'esprit que le monde combattant vient de payer un lourd tribu. Nous avons enregistré beaucoup plus de décès que d'habitude dans les rangs des plus anciens et ce 8 mai, ce sera aussi l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui sont décédès durant l'épidémie.