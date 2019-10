Des champignons pour stimuler l'activité écnomique d'Iraty

Iraty Sorho, Mendive, France

Six sentiers de découverte mycologique, c'est le cadeau que se paie la forêt d'Iraty pour 2020. Quatre seront situés entre Soule et Garazi (Cize), deux autres en Navarre, en vallée d'Aezkoa et Salazar. C'est que la plus grande forêt de hêtres d'Europe est partagée des deux côtés de la frontière, c'est à ce titre qu'elle bénéficier d'un programme POCTEFA (Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre), des financements européens qui participent à hauteur de 65% des projets.

Des guides formés pour les visites

Iraty est la plus grande hêtraie d'Europe © Radio France - bixente vrignon

Ce mardi, une dizaine de guides nature et garde forestiers étaient formés par l'ingénieur agronome et mycologue Jean Rondet, pour enrichir leur offre et proposer aux groupes ou aux clients particuliers, des balades sur les futures zones mycologiques. Pour Jean Rondet, "l'idée c'est d’accompagner des groupes en forêt. Les gens s'intéressent beaucoup en ce moment à la relation entre les arbres et les champignons, via le réseau du mycellium des champignons. Une forêt c'est un ensemble vivant où tous les arbres sont reliés. Un seul arbre, c'est 40.000 kilomètres de mycellium. Quand on creuse un peu, on rentre dans un monde totalement étonnant, et passionnant".

Jean Rondet: "Un petit hêtre de 15 ans, c'est 10 kilomètres de racines, c'est incroyable!" Copier

Le mycologue Jean Rondet © Radio France - Bixente Vrignon

Cuisiner des champignons différents

L'offre mycotouristique passe aussi par la gastronomie. La deuxième semaine d'octobre, des chefs cuisiniers étaient invités aux chalets d'Iraty pour préparer toutes sortes de champignons. La responsable des chalets, Josie Aroçagaray, reconnait que "Il y a toujours une appréhension avec les champignons. Moi, la première, quand j'ai vu certains champignons sur la table des chefs, je leur ai dit: "vous allez pas cuisiner ce truc?!!"' Des champignons auxquels je mets allègrement des coups de pieds d’habitude sont en fait excellents quand ils sont bien travaillés". Le travail des chefs sera recompilé dans des livrets distribués ensuite aux clients d'Iraty.

Josie Aroçgaray: "J'ai goûté des champignons, qui étaient excellents" Copier

Josie Aroçagaray (à gauche) à l'accueil des chalets d'Iraty © Radio France - Bixente Vrignon

Mugaz bi aldeetako programa bat

Europak laguntzen duen programa honetan, elkarrekin lan egiten dute mugaz bi aldeetako herriek, Xibero eta Garazi sindikatek, eta bestaldeko Aezkoako Batzarre Nagusia eta Zaraitzuko Ibaxaren Batzordeak. Formakuntza egunean parte hartu du horrela Koldo Villalbak, POCTEFA-ko teknikaria eta naturistak. Haren iritzian "_iniziatiba oso ona izaiten ahal da turismoa garatzeko_, eta tokiko jendea beste molde batez bizitzeko", nahiz eta onartzen duen jakin behar dela turisten kopurua jakin behar dela mugatu.

Koldo Villalba Aezkoako teknikaria: "Jendeari erakutsi behar da onddoak zer paperra duen" Copier