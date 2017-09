Des champions chez Michelin pour faire sauter et marcher les salariés

Les deux champions Yohann Diniz et Renaud Lavillenie ont joué ce jeudi les coachs de luxe sur le site Ladoux de Michelin. Ils ont initié des salariés à leurs sports, le tout devant les autres collègues de bureaux.

Au milieu de la rue de l'innovation, la piste est installée pour le saut à la perche. Ils sont une dizaine de salariés à se lancer dont Manon qui a enfilé le short : "Mes collègues m'ont laissé tombé mais moi je vais tenter le saut à la perche. C'est une première mais c'est assez haut. Cela fait un peu peur". Pas de quoi se stresser, le coach pour le saut à la perche est un coach de luxe, Renaud Lavillenie.

Saut à la perche à la pause déj

Le champion auvergnat prend le temps d'expliquer les bases et les salariés se lancent sous les regards de leurs collègues restés sagement à leur bureau ou venus avec leur portable pour immortaliser le moment. Michel n'a pas pris ses affaires de sport mais il s'éclate en chaussettes : "C'est mieux, on est plus léger. La sensation c'est génial, en plus on a Renaud Lavillenie comme entraineur, c'est top".

Et à côté, Yohann Diniz, l'autre champion sponsorisé Michelin, apprend les bases de son sport : la marche athlétique. Karine suit assidûment tous les conseils prodigués par l'athlète qui se plait dans son rôle de professeur : "J'aime transmettre et faire découvrir mon sport, cela permet de montrer aussi que la marche ce n'est pas si facile".

Michelin recherche 20 nouveaux espoirs

Le groupe Michelin sponsorise Yohann Diniz et Renaud Lavillenie depuis 2014, ils font partie de la Team Michelin et le groupe souhaite agrandir son équipe. Il lance un appel à candidature jusqu'au 15 octobre pour rechercher 20 jeunes espoirs. Des sportifs de haut niveau âgé de 16 à 25 ans partout en France, qui pratiquent des disciplines olympiques ou paralympiques.

Les 20 sportifs sélectionnés seront parrainés chacun par un site Michelin pendant trois ans. Ils recevront 15.000 euros et seront également coaché par Yohann Diniz et Renaud Lavillenie.

Yohann Diniz appartient à la Team Michelin depuis 2014 © Radio France - Charlotte Jousserand

Le groupe a déjà reçu 900 candidatures dans 87 sports différents. L'objectif du groupe selon Julien Blanc, chargé de communication chez Michelin France : "veut aider des jeunes sportifs dans leurs ascensions souvent dans des sports qui sont peu connus et qui ont peu de moyens pour progresser dans le haut niveau et puis pour montrer à nos salariés la variété de sports possible".