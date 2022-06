Des champions du monde de pétanque défiés sur la place du Martroi à Orléans

Ils s'affrontent sous un soleil de plomb. Quatre champions du monde de pétanque sont défiés par des amateurs et passionnés sur la place du Martroi à Orléans. Le Pétanque Tour fait escale dans la ville les 14 et 15 juin. L'objectif est de faire connaître ce sport, et de sortir de l'image du "sport loisir de camping" que l'on a souvent à l'esprit quand on évoque cette discipline.

Quatre champions

La tête d'affiche de cet événement est sans doute Philippe Quintais, 14 titres mondiaux au compteur. Dans le public réuni place du Martroi, beaucoup le connaissent. Certains l'admirent. Christian par exemple vient d'assister à un carreau du multiple champion : "C'est bien tiré ! Il point aussi bien, mais au tir il est sensas' " évalue ce joueur amateur, venu en simple spectateur. D'autres ont décidé de se frotter à la crème de la crème. C'est le cas de Sam, 15 ans, licencié au club d'Orléans. Il s'incline en équipe face à Philippe Quintais (1-5), mais se réjouit d'avoir réussi à inscrire un point contre deux champions présents : "C'est des idoles depuis que j'ai commencé la pétanque, et ça fait quelque chose. Il y a une petite pression qui se met quand on joue".

Sam défie l'une de ses idoles, sous un soleil de plomb © Radio France - Manon Klein

Parmi les autres champions présents : Bruno Le Boursicaud (7 titres mondiaux), Anna Maillard (1 titre mondial) et Julien Lamour (1 titre mondial).

Quatre champions de pétanque font étape à Orléans © Radio France - Manon Klein

Une vraie discipline sportive

La pétanque, c'est souvent le sport que l'on pratique entre copains au camping, autour d'un apéro. Mais évidement, ca ne se résume pas à ça. "Il existe la pétanque loisir et la pétanque sportive. On est là pour montrer toutes les qualités que ce sport a (...) Si on veut performer, il faut tout simplement s'entraîner (...) : pointe, tir, stratégie, répétitions, différentes techniques" énumère Anna Maillard.

Une discipline rigoureuse, exigeante, bien loin du cliché du joueur de pétanque acquiesce Bruno Le Boursicaud "C'est un sport de haut niveau. On n'a pas de Ricard ni rien. L'alcoolémie est contrôlée sur les compétitions (...) C'est une vraie discipline, on est passés vraiment à quelques centimètres de pouvoir être aux Jeux Olympiques (...) On se prépare mentalement surtout (...) Il y a beaucoup de stratégie, c'est comme les échecs, il faut avoir un coup d'avance".

Des joueurs amateurs ou en club défient les champions © Radio France - Manon Klein

Si vous voulez aller voir les champions - et pourquoi par les défier ! - le Pétanque Tour continue ce mercredi 15 juin à Orléans sur la place du Martroi, de 10h à 12h, puis de 15h à 19h.